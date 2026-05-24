Новый визит Трампа к врачам усилил вопросы относительно его здоровья - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп на этой неделе должен пройти очередное медицинское обследование в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Визит усилил внимание к состоянию здоровья американского лидера, которому в следующем месяце исполнится 80 лет, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

В Белом доме заявили, что речь идет о рутинных ежегодных стоматологических и медицинских обследованиях. В то же время этот визит уже вызвал новые вопросы относительно самочувствия Трампа.

Детали

Это будет четвертый визит президента США к врачам с начала его второго срока, о котором узнала общественность. На этом фоне усиливается внимание к здоровью Трампа из-за его возраста.

За последний год у него стали заметны некоторые внешние признаки старения, в частности отеки ног, изменения цвета кожи на шее и синяки на руках. Также у Трампа диагностировали заболевание вен.

В прошлом году американский лидер уже проходил расширенные обследования сердца и брюшной полости, которые Белый дом назвал профилактическими. Кроме того, медийщики заметили, что во время публичных мероприятий в Овальном кабинете Трамп иногда на длительное время закрывает глаза.

Что говорит Трамп о своем здоровье

Сам Дональд Трамп неоднократно заявлял, что находится в хорошей физической и умственной форме. Он также утверждал, что успешно проходил когнитивные тесты.

"Я проходил его (когнитивный тест, – ред.) и все три раза справился на отлично. Приятно быть умным", — заявил Трамп.

Однако руководитель отдела медицинской этики в Школе медицины Гроссмана Нью-Йоркского университета Артур Каплан отметил, что Белый дом контролирует объем информации о здоровье президента.

"Они сообщат то, что Трамп и Белый дом захотят, чтобы мы знали", — сказал он.

В свою очередь в Белом доме пообещали после визита президента США в медицинский центр обнародовать отдельное заявление. А представитель Белого дома Дэвис Ингл подчеркнул, что Трамп остается в "отличном состоянии здоровья".

