"Вимагання найвищого рівня": Трамп доручив Мін’юсту США перевірити погрози демократів імпічментом
Київ • УНН
Трамп звинуватив демократів у погрозах імпічментом і тиску на посадовців та донорів Республіканської партії. Він назвав це "вимаганням найвищого рівня".
Президент США Дональд Трамп доручив Міністерству юстиції перевірити дії демократів щодо "погроз багатьом людям" імпічментом та іншими формами покарання. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, інформує УНН.
Деталі
На переконання глави Білого дому, дії демократів є "злочинним діянням".
Демократи ходять довкола і погрожують багатьом людям, зокрема генеральному прокурору Сполучених Штатів та іншим, імпічментом і багатьма іншими формами тиску
За його словами, самі демократи визнають, що підстав для цього немає, назвав такі дії "вимаганням найвищого рівня" і заявив, що демократи мають за це відповісти.
Трамп також стверджує, що демократи погрожують в'язницею донорам Республіканської партії лише через їхні політичні погляди. Він назвав це використанням влади і правової системи як зброї.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп привітав демократів із перемогами на проміжних виборах до Конгресу та заявив про готовність співпрацювати з ними. Водночас він попередив, що застосовуватиме право вето, якщо Демократична партія відмовиться від співпраці.
Голові Пентагону Гегсету загрожує імпічмент після проміжних виборів - ЗМІ30.10.26, 14:48 • 5752 перегляди