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ЦНС: захватчики не могут решить проблему дефицита с врачами на ВОТ

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Враг продолжает переоборудовать гражданские больницы под нужды оккупационных войск, но нет достаточного количества врачей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Цитата

"Одним из путей решения по замыслу москвы являются новые правила ординатуры на временно оккупированных территориях, где от врачей не требуют сведения об аккредитации и подтверждение о получении иностранного образования. При этом, несмотря на дефицит врачей, накануне еще несколько гражданских больниц на Востоке Украины отдали на нужды террористической организации “пвк “вагнер”, — информирует ЦНС.

Напомним

Противник продолжает использовать медицинские учреждения временно захваченных территорий в собственных целях. Так, местную больницу Малой Белозерки, что в Запорожской области, оккупанты обустроили под военный госпиталь.

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