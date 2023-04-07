ЦНС: захватчики не могут решить проблему дефицита с врачами на ВОТ

Цитата

"Одним из путей решения по замыслу москвы являются новые правила ординатуры на временно оккупированных территориях, где от врачей не требуют сведения об аккредитации и подтверждение о получении иностранного образования. При этом, несмотря на дефицит врачей, накануне еще несколько гражданских больниц на Востоке Украины отдали на нужды террористической организации “пвк “вагнер”, — информирует ЦНС.

Напомним

Противник продолжает использовать медицинские учреждения временно захваченных территорий в собственных целях. Так, местную больницу Малой Белозерки, что в Запорожской области, оккупанты обустроили под военный госпиталь.