Детали

Отмечается, что информационная кампания, которая была развернута вокруг этого процесса, подчеркивает, что херсонцы заключают соглашение и поселились в новые квартиры “в безопасных регионах рф”, а средняя сумма эквивалентная одному такому сертификату составляет около 2,928 млн российских рублей, покрывая стоимость жилья в таких населенных пунктах как Ставрополь или Краснодар.

“Однако заметим, что темпы паспортизации низкие и даже такая агитация не помогает выполнить план, который поставила перед коллаборантами москва”, — отмечает ЦНС.

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