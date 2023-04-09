Захватчики нашли новый инструмент побуждения населения к получению паспортов рф - ЦНС
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Враг продолжает попытки по выполнению плана принудительной паспортизации жителей временно захваченных регионов. В частности, применяется новый инструмент побуждения населения к получению российских паспортов – выдачу государственных жилищных сертификатов рф, предназначенных для приобретения жилья на территории рф, пишет Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
Отмечается, что информационная кампания, которая была развернута вокруг этого процесса, подчеркивает, что херсонцы заключают соглашение и поселились в новые квартиры “в безопасных регионах рф”, а средняя сумма эквивалентная одному такому сертификату составляет около 2,928 млн российских рублей, покрывая стоимость жилья в таких населенных пунктах как Ставрополь или Краснодар.
“Однако заметим, что темпы паспортизации низкие и даже такая агитация не помогает выполнить план, который поставила перед коллаборантами москва”, — отмечает ЦНС.
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