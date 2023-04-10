ЦНС: на ВОТ россияне начинают испытывать острый кадровый "голод"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Несмотря на ротации российских работников различных сфер на временно оккупированные территории Украины, оккупантам начинает не хватать специалистов среднего звена, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
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"Несмотря на ротации российских работников различных сфер на временно оккупированные территории Украины – у оккупантов остаются проблемы со специалистами среднего звена", - отмечают в Центре сопротивления.
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Также в Центре национального сопротивления отметили, что "после неудачных попыток россиян привлечь местное население к сотрудничеству, они наладили систему "командировок" на ВОТ работников из РФ".
Большую часть руководящих должностей в оккупационных администрациях и структурах почти заняли россияне, отмечают в ЦНС.
Зато у оккупантов есть серьезные проблемы с работниками среднего звена.
"Россияне постоянно ищут работников среди местных, однако это не работает и оккупанты должны применять значительно более тяжелый и ресурсно дорогой процесс “командировок” на ВОТ работников из РФ", - говорится в сообщении.
По информации, гауляйтеры чувствуют нарастание напряжения и для того, "чтобы те коллаборационисты, которые уже работают на россиян, не сбежали, у них изымают загранпаспорта". Подобные действия начали применять в отношении коллаборационистов в Мелитополе.
В Центре национального сопротивления призвали местных коллаборантов пойти на сотрудничество с украинскими силами обороны, чтобы увеличить свои шансы остаться в живых.
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