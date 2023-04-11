ЦНС: оккупанты на ВОТ продолжают проводить "бытовые чистки"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. российские захватчики на временно оккупированных территориях Луганщины "проводят перепись имеющегося жилого фонда". Все для выявления жилых помещений, которые покинули местные жители во время полномасштабного вторжения, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
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"В частности такие действия происходят в Старобельске. Основной целью противника является заселение представителей российско-оккупационных войск. Таким образом, можно подчеркнуть, что подобные действия оккупанты проводили во время первой фазы войны еще в 2014 году, когда в дома и квартиры местных жителей, которые были вынуждены покинуть свое жилье, оккупанты использовали, как огневые точки, так и для проживания", - отметили в ЦНС.
Напомним
Несмотря на ротации российских работников различных сфер на временно оккупированные территории Украины, оккупантам начинает не хватать специалистов среднего звена.