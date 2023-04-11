ЦНС: оккупанты на ВОТ продолжают проводить "бытовые чистки"

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"В частности такие действия происходят в Старобельске. Основной целью противника является заселение представителей российско-оккупационных войск. Таким образом, можно подчеркнуть, что подобные действия оккупанты проводили во время первой фазы войны еще в 2014 году, когда в дома и квартиры местных жителей, которые были вынуждены покинуть свое жилье, оккупанты использовали, как огневые точки, так и для проживания", - отметили в ЦНС.

Напомним

Несмотря на ротации российских работников различных сфер на временно оккупированные территории Украины, оккупантам начинает не хватать специалистов среднего звена.