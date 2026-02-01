ПТСР вместо педагогики: военных рф с боевым опытом привлекают к работе с детьми на ВОТ
Киев • УНН
В оккупированном Геническе состоялся "урок мужества" с участием военных рф. По данным ЦНС, значительная часть таких "лекторов" – комиссованные военные с признаками ПТСР.
В оккупированном Геническе Херсонской области в санаторной школе состоялся очередной так называемый "урок мужества" с участием военнослужащих рф. Мероприятие прошло в рамках проекта "Герои Херсонщины" и стало очередным примером привлечения военных к образовательному процессу на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Подробности
По предварительной информации, к проведению "уроков мужества" в школах на ВОТ привлекают военнослужащих с боевым опытом. В Геническе такие мероприятия провели в санаторной школе с участием представителей российских военных.
По данным ЦНС, значительная часть таких "лекторов" – комиссованные военные с признаками ПТСР и других психоэмоциональных расстройств. Они демонстрируют агрессивную манеру общения, резкие реакции, эмоциональную нестабильность и фрагментарные описания боевых действий
Координацию подобных "уроков" на временно оккупированных территориях осуществляет филиал фонда "Защитники Отечества", созданный при поддержке федеральных структур рф, который выполняет роль идеологического оператора, интегрируя армейских травмированных в образовательный процесс.
Напомним
российская федерация превращает оккупированные территории в гетто, куда украинцам опасно возвращаться домой. Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров отметил, что россия пропускает только 10% украинцев, которые пытаются навестить родственников.