ПТСР вместо педагогики: военных рф с боевым опытом привлекают к работе с детьми на ВОТ

$42.850.00
51.240.00
ukenru
06:56 • 5032 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 22845 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 41370 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 30376 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 29855 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 25117 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 15777 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 13699 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33 • 7570 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48 • 12011 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−15°
3м/с
74%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ПВО, F-16, HIMARS и технологическое превосходство: Украина и НАТО согласовали приоритеты сотрудничестваPhoto31 января, 23:06 • 5100 просмотра
У путина сужается "окно" для мирного соглашения из-за растущего бюджетного дефицита - Bloomberg1 февраля, 00:17 • 13909 просмотра
В основном крымчане: установлены имена всех, кто ушел вместе с крейсером "Москва"1 февраля, 00:54 • 10372 просмотра
Украинские Силы обороны показали разгром четырех взводов россиян на Покровском направленииVideo1 февраля, 01:31 • 7132 просмотра
В Днепре вражеский БПЛА попал в дом, погибли два человекаPhoto05:39 • 6108 просмотра
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 42912 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 72171 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 51406 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 57074 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 59008 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Илон Маск
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Государственная граница Украины
Европа
Реклама
УНН Lite
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo06:27 • 2542 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 22883 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 26163 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 29363 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 30176 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Холм

ПТСР вместо педагогики: военных рф с боевым опытом привлекают к работе с детьми на ВОТ

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В оккупированном Геническе состоялся "урок мужества" с участием военных рф. По данным ЦНС, значительная часть таких "лекторов" – комиссованные военные с признаками ПТСР.

ПТСР вместо педагогики: военных рф с боевым опытом привлекают к работе с детьми на ВОТ
Фото: Центр Национального Сопротивления

В оккупированном Геническе Херсонской области в санаторной школе состоялся очередной так называемый "урок мужества" с участием военнослужащих рф. Мероприятие прошло в рамках проекта "Герои Херсонщины" и стало очередным примером привлечения военных к образовательному процессу на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Подробности

По предварительной информации, к проведению "уроков мужества" в школах на ВОТ привлекают военнослужащих с боевым опытом. В Геническе такие мероприятия провели в санаторной школе с участием представителей российских военных.

По данным ЦНС, значительная часть таких "лекторов" – комиссованные военные с признаками ПТСР и других психоэмоциональных расстройств. Они демонстрируют агрессивную манеру общения, резкие реакции, эмоциональную нестабильность и фрагментарные описания боевых действий

- говорится в сообщении.

Координацию подобных "уроков" на временно оккупированных территориях осуществляет филиал фонда "Защитники Отечества", созданный при поддержке федеральных структур рф, который выполняет роль идеологического оператора, интегрируя армейских травмированных в образовательный процесс.

Напомним

российская федерация превращает оккупированные территории в гетто, куда украинцам опасно возвращаться домой. Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров отметил, что россия пропускает только 10% украинцев, которые пытаются навестить родственников.

Алла Киосак

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Геническ
Херсонская область
Украина