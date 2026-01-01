рф атаковала Украину 205 дронами в новогоднюю ночь: 176 обезвредили, но есть попадания

россия в новогоднюю ночь ударила по Украине 205 дронами, 176 из них сбиты или подавлены, но есть попадания 24-х в 15 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 1 января 2026 года (с 18:00 31 декабря 2025 года) враг атаковал 205-ю ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово - рф, Чауда, Гвардейское - ВОТ АР Крыма, Донецк - ВОТ, около 130 из них "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 176 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 24 ударных БпЛА на 15 локациях - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.



Из-за ночной атаки рф на Одессу повреждены инфраструктура и дома: показали последствия

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

рф атаковала критическую инфраструктуру на Волыни: пожары в Луцке и области, 103 тыс. потребителей без света