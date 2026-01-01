$42.350.03
Эксклюзив
31 декабря, 20:23
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 20:23
рф атаковала Украину 205 дронами в новогоднюю ночь: 176 обезвредили, но есть попадания

Киев • УНН

 458 просмотра

россия атаковала Украину 205 ударными БпЛА в новогоднюю ночь с 31 декабря 2025 года по 1 января 2026 года. Из них 176 были сбиты или подавлены, но зафиксировано 24 попадания в 15 местах.

рф атаковала Украину 205 дронами в новогоднюю ночь: 176 обезвредили, но есть попадания

россия в новогоднюю ночь ударила по Украине 205 дронами, 176 из них сбиты или подавлены, но есть попадания 24-х в 15 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 1 января 2026 года (с 18:00 31 декабря 2025 года) враг атаковал 205-ю ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово - рф, Чауда, Гвардейское - ВОТ АР Крыма, Донецк - ВОТ, около 130 из них "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 176 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 24 ударных БпЛА на 15 локациях

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Из-за ночной атаки рф на Одессу повреждены инфраструктура и дома: показали последствия01.01.26, 08:38 • 1084 просмотра

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

рф атаковала критическую инфраструктуру на Волыни: пожары в Луцке и области, 103 тыс. потребителей без света01.01.26, 08:19 • 836 просмотров

Юлия Шрамко

