рф атаковала Украину 205 дронами в новогоднюю ночь: 176 обезвредили, но есть попадания
россия атаковала Украину 205 ударными БпЛА в новогоднюю ночь с 31 декабря 2025 года по 1 января 2026 года. Из них 176 были сбиты или подавлены, но зафиксировано 24 попадания в 15 местах.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 1 января 2026 года (с 18:00 31 декабря 2025 года) враг атаковал 205-ю ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово - рф, Чауда, Гвардейское - ВОТ АР Крыма, Донецк - ВОТ, около 130 из них "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 176 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 24 ударных БпЛА на 15 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
