Концерн Rheinmetall покупает производителя военных кораблей NVL
Киев • УНН
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall заключил соглашение о приобретении военного подразделения судостроительной группы Lürssen Group – NVL. Сделка, стоимость которой не разглашается, должна быть завершена в начале следующего года после одобрения антимонопольного органа.
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall в рамках расширения своей европейской деятельности заключил соглашение о приобретении военного подразделения судостроительной группы Lürssen Group. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Компании договорились не разглашать цену покупки, они намерены завершить сделку в начале следующего года при условии получения одобрения антимонопольного органа.
Благодаря этому существенному стратегическому приобретению, Rheinmetall расширяет свой портфель, включив военное кораблестроение, и укрепляет позиции ведущего поставщика оборонных технологий в Германии и Европе
Аналитики инвестиционной компании Jefferies заявили, что NVL (Naval Vessels Lürssen) генерирует двузначную рентабельность, что свидетельствует о цене поглощения от 1,5 до 2 миллиардов евро "без долгов".
Справка
NVL — это частная группа с четырьмя верфями на севере Германии и за рубежом. Объем ее продаж в 2024 финансовом году составил около 1 миллиарда евро, она обеспечивает работой около 2100 человек по всему миру.
Rheinmetall, крупнейший европейский производитель боеприпасов, который также производит танки и боевые машины пехоты, на протяжении десятилетий активно работает в морском секторе. По данным отраслевых источников Reuters, концерн в прошлом месяце выразил заинтересованность в поглощении NVL.
