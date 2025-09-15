Концерн Rheinmetall покупает производителя военных кораблей NVL

$41.310.00
Эксклюзив
09:58
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
05:44
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
Враг атаковал Запорожье ночью, одна из общин осталась без света, горят частные домаPhoto15 сентября, 00:48
NASA показало звездный пейзаж карликовой галактики вблизи Млечного Пути15 сентября, 02:27
ISW: Россия использует атаки дронами по Польше и Румынии для оценки реакции НАТО15 сентября, 02:59
Синоптики дали прогноз на 15 сентября: где ожидать дожди и грозы15 сентября, 03:58
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink05:13
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
05:44
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Михаил Федоров
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Румыния
Испания
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto08:11
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина07:06
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01
Старлинк
Forbes
Financial Times
Хранитель
Фокс Ньюс

Концерн Rheinmetall покупает производителя военных кораблей NVL

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall заключил соглашение о приобретении военного подразделения судостроительной группы Lürssen Group – NVL. Сделка, стоимость которой не разглашается, должна быть завершена в начале следующего года после одобрения антимонопольного органа.

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall в рамках расширения своей европейской деятельности заключил соглашение о приобретении военного подразделения судостроительной группы Lürssen Group. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Компании договорились не разглашать цену покупки, они намерены завершить сделку в начале следующего года при условии получения одобрения антимонопольного органа.

Благодаря этому существенному стратегическому приобретению, Rheinmetall расширяет свой портфель, включив военное кораблестроение, и укрепляет позиции ведущего поставщика оборонных технологий в Германии и Европе

- говорится в заявлении.

Аналитики инвестиционной компании Jefferies заявили, что NVL (Naval Vessels Lürssen) генерирует двузначную рентабельность, что свидетельствует о цене поглощения от 1,5 до 2 миллиардов евро "без долгов".

Справка

NVL — это частная группа с четырьмя верфями на севере Германии и за рубежом. Объем ее продаж в 2024 финансовом году составил около 1 миллиарда евро, она обеспечивает работой около 2100 человек по всему миру.

Rheinmetall, крупнейший европейский производитель боеприпасов, который также производит танки и боевые машины пехоты, на протяжении десятилетий активно работает в морском секторе. По данным отраслевых источников Reuters, концерн в прошлом месяце выразил заинтересованность в поглощении NVL.

Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль11.09.25, 22:17

Ольга Розгон

Новости Мира
Reuters
Рейнметалл
Европа
Германия