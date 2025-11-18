Экоцид рф на Донбассе: река Кальмиус в Павлопольском водохранилище критически обмелела, регион на грани катастрофы

Река Кальмиус в районе Павлопольского водохранилища в Донецкой области критически обмелела из-за действий российских оккупантов - до этого они начали перебрасывать воду из Павлопольского водохранилища в Старокрымское водохранилище. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Детали

Андрющенко опубликовал фото текущего состояния Павлопольского водохранилища.

Он отметил, что текущее состояние реки ярко демонстрирует - в случае такого переброса россияне не просто не решат проблему кризиса водоснабжения оккупированного Мариуполя.

Это окончательно уничтожит Кальмиус и остатки природной гидросистемы Донецкой области, заявил Андрющенко.

Если не остановить этот экоцид, катастрофа неизбежна. Последствия ощутят не только Приазовье, но и все моря, связанные с Азовом - говорится в сообщении начальника Центра изучения оккупации.

Дополнительно

Село Павлополь, где расположено одноименное водохранилище, находится на юге Донецкой области. Населенный пункт был захвачен российскими оккупантами и террористами т.н. "днр" в феврале 2022 года.

Старокрымское водохранилище (также Кальчицкое водохранилище - ред.) было создано в 1952 году, площадь его водосбора составляет 1113 км. Оно используется для водообеспечения оккупированного Мариуполя.

