Прем'єрка Данії закликає до Різдва ухвалити рішення щодо репараційних кредитів для України

17:15 • 5418 перегляди
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
16:33 • 7394 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
15:19 • 12155 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
14:29 • 17515 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 16856 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
12:47 • 32725 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:17 • 23560 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
24 жовтня, 12:13 • 19262 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 27419 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 70599 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto24 жовтня, 09:50 • 24892 перегляди
Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУРVideo24 жовтня, 09:56 • 37428 перегляди
Ворог вперше застосував КАБи по мирній Одещині - ОВА24 жовтня, 11:04 • 13026 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto24 жовтня, 11:32 • 28109 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 27264 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 16:47 • 6654 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
12:47 • 32732 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 27470 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto24 жовтня, 11:32 • 28308 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 70604 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 14:55 • 7074 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"12:41 • 11389 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto24 жовтня, 09:50 • 25031 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 50086 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 33404 перегляди
Прем'єрка Данії закликає до Різдва ухвалити рішення щодо репараційних кредитів для України

Київ • УНН

 • 896 перегляди

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен закликала союзників до Різдва вирішити питання репараційних позик для України.

Прем'єрка Данії закликає до Різдва ухвалити рішення щодо репараційних кредитів для України

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що союзники з "коаліції бажаючих" повинні досягти рішення щодо репараційних позик для України до Різдва, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Ми повинні працювати таким чином, щоб мати рішення до Різдвяного вечора, щоб ми могли забезпечити фінансування України протягом наступних років 

– сказала Фредеріксен.

Прем'єрка Данії впевнена, що "ми зможемо це зробити... і я чекатиму на рішення до Різдвяного вечора".

100 млрд євро репараційного кредиту підуть на військові потреби і ще 40 млрд - у бюджет: представник України в МВФ озвучив очікування22.10.25, 20:52 • 2798 переглядiв

Нагадаємо

Національний банк України покращив прогноз міжнародних резервів з $44,7 млрд до $52,2 млрд на 2026 рік і з $45,2 млрд до $59,2 млрд у 2027 році, заклавши у прогноз припущення про достатнє міжнародне фінансування, у тому числі "за рахунок репараційної позики на основі знерухомлених російських активів".

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніЕкономікаПолітика
