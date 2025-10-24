Прем'єрка Данії закликає до Різдва ухвалити рішення щодо репараційних кредитів для України
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен закликала союзників до Різдва вирішити питання репараційних позик для України.
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що союзники з "коаліції бажаючих" повинні досягти рішення щодо репараційних позик для України до Різдва, передає УНН із посиланням на The Guardian.
Ми повинні працювати таким чином, щоб мати рішення до Різдвяного вечора, щоб ми могли забезпечити фінансування України протягом наступних років
Прем'єрка Данії впевнена, що "ми зможемо це зробити... і я чекатиму на рішення до Різдвяного вечора".
Нагадаємо
Національний банк України покращив прогноз міжнародних резервів з $44,7 млрд до $52,2 млрд на 2026 рік і з $45,2 млрд до $59,2 млрд у 2027 році, заклавши у прогноз припущення про достатнє міжнародне фінансування, у тому числі "за рахунок репараційної позики на основі знерухомлених російських активів".