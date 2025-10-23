НБУ покращив прогноз міжнародних резервів в очікуванні "репараційної позики" за рахунок активів рф

Національний банк України покращив прогноз міжнародних резервів з $44,7 млрд до $52,2 млрд на 2026 рік і з $45,2 млрд до $59,2 млрд у 2027 році, заклавши у прогноз припущення про достатнє міжнародне фінансування, у тому числі "за рахунок репараційної позики на основі знерухомлених російських активів", ідеться у матеріалах НБУ, поширених у четвер, пише УНН.

Деталі

Водночас НБУ дещо погіршив прогноз очікуваних міжнародних резервів у 2025 році - з $53,7 млрд до $53,6 млрд

Обсяги міжнародної допомоги залишаються достатніми для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання адекватного рівня міжнародних резервів - вказали при цьому у НБУ.

Як зазначається, міжнародна підтримка України зберігається. "У серпні – жовтні отримано понад 13 млрд дол. США зовнішнього фінансування. До кінця року очікується надходження ще майже 15 млрд дол. США", - ідеться у повідомленні.

"До оновленого прогнозу НБУ закладене припущення про збереження в наступні роки стійкого й достатнього міжнародного фінансування, насамперед за рахунок репараційної позики на основі знерухомлених російських активів. Це дасть змогу і надалі фінансувати бюджетний дефіцит з неемісійних джерел та зберігати міжнародні резерви на адекватному рівні, достатньому для підтримання стійкості валютного ринку", - вказали у НБУ.

