НБУ улучшил прогноз международных резервов в ожидании "репарационного займа" за счет активов РФ

Национальный банк Украины улучшил прогноз международных резервов с $44,7 млрд до $52,2 млрд на 2026 год и с $45,2 млрд до $59,2 млрд в 2027 году, заложив в прогноз предположение о достаточном международном финансировании, в том числе "за счет репарационного займа на основе обездвиженных российских активов", говорится в материалах НБУ, распространенных в четверг, пишет УНН.

Подробности

В то же время НБУ несколько ухудшил прогноз ожидаемых международных резервов в 2025 году - с $53,7 млрд до $53,6 млрд.

Объемы международной помощи остаются достаточными для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания адекватного уровня международных резервов - указали при этом в НБУ.

Как отмечается, международная поддержка Украины сохраняется. "В августе – октябре получено более 13 млрд долл. США внешнего финансирования. До конца года ожидается поступление еще почти 15 млрд долл. США", - говорится в сообщении.

"В обновленный прогноз НБУ заложено предположение о сохранении в последующие годы устойчивого и достаточного международного финансирования, прежде всего за счет репарационного займа на основе обездвиженных российских активов. Это позволит и в дальнейшем финансировать бюджетный дефицит из неэмиссионных источников и сохранять международные резервы на адекватном уровне, достаточном для поддержания устойчивости валютного рынка", - указали в НБУ.

