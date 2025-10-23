Что будет с ценами и экономикой - Нацбанк пересмотрел прогноз

Национальный банк улучшил прогноз инфляции с 9,7% до 9,2% на текущий год, при этом пересмотрев прогноз по ВВП Украины в 2025 году в сторону снижения - с 2,1% до 1,9%, сообщили в регуляторе в четверг, пишет УНН.

Инфляция

Потребительская инфляция замедлилась до 11,9% г/г в сентябре. По оценкам НБУ, "такая тенденция продолжалась и в октябре".

В то же время замедление инфляции, как отметили в Нацбанке, будут сдерживать дополнительные расходы предприятий на обеспечение бесперебойной работы в условиях энергодефицита и высокие темпы повышения административно регулируемых цен.

По прогнозу НБУ, инфляция снизится до 9,2% в 2025 году, до 6,6% в 2026 году и до цели 5% в конце 2027 года - сообщили в НБУ.

В то же время в инфляционном отчете НБУ в июле предполагалось ее замедление до 9,7% в 2025 году, 6,6% – в 2026 году и достижение цели 5% – в 2027 году.

ВВП

"В III квартале 2025 года рост экономики, по оценкам НБУ, оживился благодаря активизации жатвы ранних культур, устойчивому потребительскому спросу и лучшей ситуации в энергосекторе, которая сохранялась до конца сентября", - указали в Нацбанке.

Ожидаемое увеличение бюджетных стимулов в конце года, как отмечается, поддержит дальнейшее восстановление. Однако энергодефицит, обусловленный последними разрушениями инфраструктуры и газодобывающих мощностей, вместе с сохранением дефицита рабочей силы, как сообщается, существенно будут ограничивать деловую активность.

Учитывая это, НБУ пересмотрел прогноз роста экономики в 2025 году до 1,9% - указали в регуляторе.

В последующие годы, как отметили в НБУ, ожидается умеренное ускорение экономического роста за счет наращивания урожаев и увеличения инвестиций в проекты восстановления и оборонный комплекс. Положительное влияние на инвестиционную активность, как ожидается, будет иметь также дальнейшая евроинтеграция Украины и постепенное возвращение экономики к нормальным условиям функционирования, что, в частности, будет отражаться в стабилизации ситуации в энергосекторе и развороте негативной миграционной динамики.

"Учитывая указанные факторы, НБУ прогнозирует рост реального ВВП Украины на 2% в 2026 году и на 2,8% в 2027 году", - указали в НБУ.

В инфляционном отчете НБУ в июле предполагалось, что реальный ВВП вырастет на 2,1% в 2025 году. И базовый сценарий прогноза НБУ в июле предусматривал постепенное возвращение экономики к нормальным условиям функционирования и экономический рост на уровне 2-3% в 2026–2027 годах.