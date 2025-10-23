$41.760.01
48.370.10
ukenru
11:30 • 2012 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 5074 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 9846 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:10 • 11704 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 13094 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:30 • 9450 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
07:25 • 14198 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
07:22 • 15951 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
07:21 • 24974 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto
06:59 • 14407 просмотра
Графики почасовых отключений света сегодня в 12 регионах - министр
Что будет с ценами и экономикой - Нацбанк пересмотрел прогноз

Киев • УНН

 • 580 просмотра

Национальный банк улучшил прогноз инфляции на текущий год до 9,2%, одновременно снизив прогноз ВВП Украины в 2025 году до 1,9%. Потребительская инфляция замедлилась до 11,9% в сентябре, но ее будут сдерживать расходы предприятий и повышение административно регулируемых цен.

Что будет с ценами и экономикой - Нацбанк пересмотрел прогноз

Национальный банк улучшил прогноз инфляции с 9,7% до 9,2% на текущий год, при этом пересмотрев прогноз по ВВП Украины в 2025 году в сторону снижения - с 2,1% до 1,9%, сообщили в регуляторе в четверг, пишет УНН.

Инфляция

Потребительская инфляция замедлилась до 11,9% г/г в сентябре. По оценкам НБУ, "такая тенденция продолжалась и в октябре".

В то же время замедление инфляции, как отметили в Нацбанке, будут сдерживать дополнительные расходы предприятий на обеспечение бесперебойной работы в условиях энергодефицита и высокие темпы повышения административно регулируемых цен.

По прогнозу НБУ, инфляция снизится до 9,2% в 2025 году, до 6,6% в 2026 году и до цели 5% в конце 2027 года

- сообщили в НБУ.

В то же время в инфляционном отчете НБУ в июле предполагалось ее замедление до 9,7% в 2025 году, 6,6% – в 2026 году и достижение цели 5% – в 2027 году.

ВВП

"В III квартале 2025 года рост экономики, по оценкам НБУ, оживился благодаря активизации жатвы ранних культур, устойчивому потребительскому спросу и лучшей ситуации в энергосекторе, которая сохранялась до конца сентября", - указали в Нацбанке.

Ожидаемое увеличение бюджетных стимулов в конце года, как отмечается, поддержит дальнейшее восстановление. Однако энергодефицит, обусловленный последними разрушениями инфраструктуры и газодобывающих мощностей, вместе с сохранением дефицита рабочей силы, как сообщается, существенно будут ограничивать деловую активность.

Учитывая это, НБУ пересмотрел прогноз роста экономики в 2025 году до 1,9%

- указали в регуляторе.

В последующие годы, как отметили в НБУ, ожидается умеренное ускорение экономического роста за счет наращивания урожаев и увеличения инвестиций в проекты восстановления и оборонный комплекс. Положительное влияние на инвестиционную активность, как ожидается, будет иметь также дальнейшая евроинтеграция Украины и постепенное возвращение экономики к нормальным условиям функционирования, что, в частности, будет отражаться в стабилизации ситуации в энергосекторе и развороте негативной миграционной динамики.

"Учитывая указанные факторы, НБУ прогнозирует рост реального ВВП Украины на 2% в 2026 году и на 2,8% в 2027 году", - указали в НБУ.

В инфляционном отчете НБУ в июле предполагалось, что реальный ВВП вырастет на 2,1% в 2025 году. И базовый сценарий прогноза НБУ в июле предусматривал постепенное возвращение экономики к нормальным условиям функционирования и экономический рост на уровне 2-3% в 2026–2027 годах.

Юлия Шрамко

