Що буде з цінами та економікою - Нацбанк переглянув прогноз

Національний банк покращив прогноз інфляції з 9,7% до 9,2% на поточний рік, при цьому переглянувши прогноз щодо ВВП України у 2025 році у бік зниження - з 2,1% до 1,9%, повідомили у регуляторі у четвер, пише УНН.

Інфляція

Споживча інфляція сповільнилася до 11,9% р/р у вересні. За оцінками НБУ, "така тенденція тривала й у жовтні".

Водночас сповільнення інфляції, як зазначили у Нацбанку, стримуватимуть додаткові витрати підприємств на забезпечення безперебійної роботи в умовах енергодефіциту та високі темпи підвищення адміністративно регульованих цін.

За прогнозом НБУ, інфляція знизиться до 9,2% у 2025 році, до 6,6% у 2026 році та до цілі 5% наприкінці 2027 року - повідомили у НБУ.

Водночас в інфляційному звіті НБУ у липні передбачалося її сповільнення до 9,7% у 2025 році, 6,6% – у 2026 році і досягнення цілі 5% – у 2027 році.

ВВП

"У ІІІ кварталі 2025 року зростання економіки, за оцінками НБУ, пожвавилося завдяки активізації жнив ранніх культур, стійкому споживчому попиту та ліпшій ситуації в енергосекторі, яка зберігалася до кінця вересня", - вказали у Нацбанку.

Очікуване збільшення бюджетних стимулів наприкінці року, як зазначається, підтримає подальше відновлення. Проте енергодефіцит, зумовлений останніми руйнуваннями інфраструктури та газодобувних потужностей, разом зі збереженням дефіциту робочої сили, як повідомляється, суттєво обмежуватимуть ділову активність.

З огляду на це НБУ переглянув прогноз зростання економіки у 2025 році до 1,9% - вказали у регуляторі.

У наступні роки, як зазначили у НБУ, очікується помірне пришвидшення економічного зростання за рахунок нарощування врожаїв та збільшення інвестицій у проєкти відбудови та оборонний комплекс. Позитивний вплив на інвестиційну активність, як очікується, матиме також подальша євроінтеграція України та поступове повернення економіки до нормальних умов функціонування, що, зокрема, відображатиметься у стабілізації ситуації в енергосекторі та розвороті негативної міграційної динаміки.

"Ураховуючи зазначені чинники, НБУ прогнозує зростання реального ВВП України на 2% у 2026 році та на 2,8% у 2027 році", - вказали у НБУ.

В інфляційному звіті НБУ у липні передбачалося, що реальний ВВП зросте на 2.1% у 2025 році. І базовий сценарій прогнозу НБУ у липні передбачав поступове повернення економіки до нормальних умов функціонування і економічне зростання на рівні 2-3% у 2026–2027 роках.