Премьер Дании призывает к Рождеству принять решение о репарационных кредитах для Украины

17:15 • 4126 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
16:33 • 5262 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
15:19 • 11337 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
14:29 • 16730 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
12:52 • 16313 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
12:47 • 31963 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
12:17 • 23419 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
12:13 • 19209 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 27352 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 70062 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 24197 просмотра
Колумбийские наемники в армии рф получили приказ расстреливать женщин и детей: перехват ГУРVideo24 октября, 09:56 • 36873 просмотра
Враг впервые применил КАБы по мирной Одесской области - ОВА24 октября, 11:04 • 12524 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 27210 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 26341 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ16:47 • 5390 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"14:55 • 6418 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»12:41 • 11106 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 24214 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 49825 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 33148 просмотра
Премьер Дании призывает к Рождеству принять решение о репарационных кредитах для Украины

Киев • УНН

 • 684 просмотра

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала союзников до Рождества решить вопрос репарационных займов для Украины.

Премьер Дании призывает к Рождеству принять решение о репарационных кредитах для Украины

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что союзники по "коалиции желающих" должны принять решение о репарационных займах для Украины до Рождества, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Мы должны работать таким образом, чтобы иметь решение до Рождественского вечера, чтобы мы могли обеспечить финансирование Украины в течение следующих лет 

– сказала Фредериксен.

Премьер Дании уверена, что "мы сможем это сделать... и я буду ждать решения до Рождественского вечера".

100 млрд евро репарационного кредита пойдут на военные нужды и еще 40 млрд - в бюджет: представитель Украины в МВФ озвучил ожидания22.10.25, 20:52 • 2796 просмотров

Напомним

Национальный банк Украины улучшил прогноз международных резервов с $44,7 млрд до $52,2 млрд на 2026 год и с $45,2 млрд до $59,2 млрд в 2027 году, заложив в прогноз предположения о достаточном международном финансировании, в том числе "за счет репарационного займа на основе обездвиженных российских активов".

Антонина Туманова

Война в УкраинеЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Метте Фредериксен
Национальный банк Украины
Дания
Украина