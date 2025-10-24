Премьер Дании призывает к Рождеству принять решение о репарационных кредитах для Украины
Киев • УНН
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала союзников до Рождества решить вопрос репарационных займов для Украины.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что союзники по "коалиции желающих" должны принять решение о репарационных займах для Украины до Рождества, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Мы должны работать таким образом, чтобы иметь решение до Рождественского вечера, чтобы мы могли обеспечить финансирование Украины в течение следующих лет
Премьер Дании уверена, что "мы сможем это сделать... и я буду ждать решения до Рождественского вечера".
Напомним
Национальный банк Украины улучшил прогноз международных резервов с $44,7 млрд до $52,2 млрд на 2026 год и с $45,2 млрд до $59,2 млрд в 2027 году, заложив в прогноз предположения о достаточном международном финансировании, в том числе "за счет репарационного займа на основе обездвиженных российских активов".