З проєкту "мирного плану" США вилучили пункт про $100 млрд заморожених російських активів - Bloomberg

У новій редакції мирного плану США щодо України прибрали пункт про застосування заморожених російських активів для відновлення країни під американським контролем, проти якого виступали європейські країни. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що після переговорів у Женеві європейські посадовці висловили оптимізм з приводу того, що в останній версії проєкту тексту більше не згадується план про використання близько 100 мільярдів доларів заморожених російських активів для фінансування зусиль США з відновлення України, за словами осіб, обізнаних з цим питанням.

Пропозиція передбачала, що США отримають 50% прибутку, а невитрачені заморожені активи будуть спрямовані в американо-російський інвестиційний фонд.

Європейські посадовці також висловили оптимізм з приводу того, що адміністрація Трампа співпрацює з Європою після того, як початковий план застав зненацька союзників Києва.

Нагадаємо

Bloomberg повідомило, що радники з національної безпеки досягли значного прогресу пізно в неділю, "скоротивши початковий план до меншого переліку ключових пунктів для якомога швидше досягнення припинення вогню".

За даними Reuters, після недільних переговорів у понеділок Сполучені Штати та Україна "продовжили з переговорами" у Женеві з метою розробки взаємоприйнятного мирного плану, домовившися про зміни до пропозиції США, яку Київ та його європейські союзники розглядали як список бажань кремля.

Пізніше сьогодні Президент Зеленський повідомив, що українська делегація повертається додому, і він чекає повноцінної доповіді сьогодні ввечері щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів.

Переговори продовжаться на робочому рівні найближчими днями, повідомили в ОП Bloomberg.

Також зазначалося, що початковий 28-пунктний мирний план США між Україною та рф скоротили до 19 пунктів за підсумками переговорів у неділю. Європейські лідери висловлювали занепокоєння щодо деяких частин плану, зокрема вимог щодо санкцій проти москви та замороження російських суверенних активів.