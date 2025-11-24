$42.270.11
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
16:04 • 7682 перегляди
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
14:30 • 11905 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
14:00 • 14747 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
13:47 • 22772 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина
Ексклюзив
13:20 • 23339 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
13:04 • 15677 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
12:38 • 13558 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
12:29 • 11564 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
11:50 • 9798 перегляди
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

З проєкту "мирного плану" США вилучили пункт про $100 млрд заморожених російських активів - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1526 перегляди

З проєкту мирної пропозиції США щодо України вилучили пункт про використання заморожених російських активів для відновлення України під американським керівництвом. Європейські країни виступали проти цього положення.

З проєкту "мирного плану" США вилучили пункт про $100 млрд заморожених російських активів - Bloomberg

У новій редакції мирного плану США щодо України прибрали пункт про застосування заморожених російських активів для відновлення країни під американським контролем, проти якого виступали європейські країни. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що після переговорів у Женеві європейські посадовці висловили оптимізм з приводу того, що в останній версії проєкту тексту більше не згадується план про використання близько 100 мільярдів доларів заморожених російських активів для фінансування зусиль США з відновлення України, за словами осіб, обізнаних з цим питанням. 

Пропозиція передбачала, що США отримають 50% прибутку, а невитрачені заморожені активи будуть спрямовані в американо-російський інвестиційний фонд.

У кремлі заявили, що положення мирного плану ЄС "неконструктивні і для рф не підходять"24.11.25, 16:48 • 2984 перегляди

Європейські посадовці також висловили оптимізм з приводу того, що адміністрація Трампа співпрацює з Європою після того, як початковий план застав зненацька союзників Києва.

Нагадаємо

Bloomberg повідомило, що радники з національної безпеки досягли значного прогресу пізно в неділю, "скоротивши початковий план до меншого переліку ключових пунктів для якомога швидше досягнення припинення вогню".

За даними Reuters, після недільних переговорів у понеділок Сполучені Штати та Україна "продовжили з переговорами" у Женеві з метою розробки взаємоприйнятного мирного плану, домовившися про зміни до пропозиції США, яку Київ та його європейські союзники розглядали як список бажань кремля.

Пізніше сьогодні Президент Зеленський повідомив, що українська делегація повертається додому, і він чекає повноцінної доповіді сьогодні ввечері щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів.

Переговори продовжаться на робочому рівні найближчими днями, повідомили в ОП Bloomberg.

Також зазначалося, що початковий 28-пунктний мирний план США між Україною та рф скоротили до 19 пунктів за підсумками переговорів у неділю. Європейські лідери висловлювали занепокоєння щодо деяких частин плану, зокрема вимог щодо санкцій проти москви та замороження російських суверенних активів.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Женева
Reuters
Bloomberg
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна