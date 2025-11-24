$42.270.11
14:30
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
14:00 • 11008 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
13:47 • 17466 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
13:20 • 19325 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
13:04 • 14505 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
12:38 • 12931 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
12:29 • 11188 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
11:50 • 9362 перегляди
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
11:25 • 10338 перегляди
Нічний арешт замість цілодобового: апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід лікарці Odrex у справі про смерть Аднана Ківана
10:32 • 11302 перегляди
Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg
Мирного плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує - радник ОП

Київ • УНН

 • 802 перегляди

Радник керівника ОП Олександр Бевз повідомив, що мирного плану з 28 пунктів у його початковому вигляді більше не існує. Частину пунктів вилучили, частину змінили після переговорів зі США.

Мирного плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує - радник ОП
Фото: eximb.com

Радник керівника Офісу Президента Олександр Бевз, який брав участь у делегації для переговорів із США щодо мирного плану, заявив, що мирного плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує, частина пунктів була вилучена, частина - змінена. Про це Бевз написав у Facebook, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Бевз, Україна провела "дуже конструктивні переговори із США", які зі слів держсекретаря США Марка Рубіо "найбільш продуктивні" за нової адміністрації.

Україна обговорила з США кожен пункт запропонованого плану з 28 пунктів у тому вигляді. Плану, в якому його всі бачили, більше не існує частина пунктів була вилучена, частина - змінена. Жодне зауваження української сторони не залишилося без реакції

 - повідомив Бевз.

За його словами, фінальні рішення по найпроблемніших питаннях прийматимуть президенти.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що кремль в курсі європейського мирного плану - його положення рф не підходять.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Марко Рубіо
Сполучені Штати Америки
Україна