Мирного плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує - радник ОП
Київ • УНН
Радник керівника ОП Олександр Бевз повідомив, що мирного плану з 28 пунктів у його початковому вигляді більше не існує. Частину пунктів вилучили, частину змінили після переговорів зі США.
Радник керівника Офісу Президента Олександр Бевз, який брав участь у делегації для переговорів із США щодо мирного плану, заявив, що мирного плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує, частина пунктів була вилучена, частина - змінена. Про це Бевз написав у Facebook, передає УНН.
Деталі
Як повідомив Бевз, Україна провела "дуже конструктивні переговори із США", які зі слів держсекретаря США Марка Рубіо "найбільш продуктивні" за нової адміністрації.
Україна обговорила з США кожен пункт запропонованого плану з 28 пунктів у тому вигляді. Плану, в якому його всі бачили, більше не існує частина пунктів була вилучена, частина - змінена. Жодне зауваження української сторони не залишилося без реакції
За його словами, фінальні рішення по найпроблемніших питаннях прийматимуть президенти.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що кремль в курсі європейського мирного плану - його положення рф не підходять.