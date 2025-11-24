Мирного плана из 28 пунктов в том виде, в каком его все видели, больше не существует - советник ОП

Фото: eximb.com

Советник руководителя Офиса Президента Александр Бевз, участвовавший в делегации для переговоров с США по мирному плану, заявил, что мирного плана из 28 пунктов в том виде, в каком его все видели, больше не существует, часть пунктов была изъята, часть - изменена. Об этом Бевз написал в Facebook, передает УНН.

Детали

Как сообщил Бевз, Украина провела "очень конструктивные переговоры с США", которые по словам госсекретаря США Марка Рубио "наиболее продуктивные" при новой администрации.

Украина обсудила с США каждый пункт предложенного плана из 28 пунктов в том виде. Плана, в котором его все видели, больше не существует, часть пунктов была изъята, часть - изменена. Ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции - сообщил Бевз.

По его словам, финальные решения по самым проблемным вопросам будут принимать президенты.

Напомним

