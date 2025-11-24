Из проекта "мирного плана" США изъяли пункт о $100 млрд замороженных российских активов - Bloomberg

$42.270.11
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
16:04 • 5840 просмотра
В Украине 25 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
14:30 • 11343 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
14:00 • 14203 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
13:47 • 21992 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:20 • 22841 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:04 • 15535 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
12:38 • 13508 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
12:29 • 11516 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
11:50 • 9730 просмотра
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 31269 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 27323 просмотра
Лидеры ЕС собираются на экстренную встречу по переговорам о прекращении войны в Украине: Politico узнало детали24 ноября, 08:21 • 21058 просмотра
Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: "Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить"24 ноября, 10:50 • 20694 просмотра
Стрельба между родителями во львовской школе: ранен один человек, дети не пострадали – Садовый24 ноября, 10:55 • 14803 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:47 • 22002 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
13:20 • 22849 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 41208 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 66815 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 144392 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Руслан Стефанчук
Си Цзиньпин
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Германия
Днепропетровская область
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 27329 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 31272 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 42311 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 52750 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 54314 просмотра
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Вашингтон Пост
Financial Times

Из проекта "мирного плана" США изъяли пункт о $100 млрд замороженных российских активов - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1354 просмотра

Из проекта мирного предложения США по Украине изъяли пункт об использовании замороженных российских активов для восстановления Украины под американским руководством. Европейские страны выступали против этого положения.

Из проекта "мирного плана" США изъяли пункт о $100 млрд замороженных российских активов - Bloomberg

В новой редакции мирного плана США по Украине убрали пункт о применении замороженных российских активов для восстановления страны под американским контролем, против которого выступали европейские страны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что после переговоров в Женеве европейские чиновники выразили оптимизм по поводу того, что в последней версии проекта текста больше не упоминается план об использовании около 100 миллиардов долларов замороженных российских активов для финансирования усилий США по восстановлению Украины, по словам лиц, знакомых с этим вопросом. 

Предложение предусматривало, что США получат 50% прибыли, а неизрасходованные замороженные активы будут направлены в американо-российский инвестиционный фонд.

В кремле заявили, что положения мирного плана ЕС "неконструктивны и для рф не подходят"24.11.25, 16:48 • 2810 просмотров

Европейские чиновники также выразили оптимизм по поводу того, что администрация Трампа сотрудничает с Европой после того, как первоначальный план застал врасплох союзников Киева.

Напомним

Bloomberg сообщил, что советники по национальной безопасности достигли значительного прогресса поздно в воскресенье, "сократив первоначальный план до меньшего перечня ключевых пунктов для скорейшего достижения прекращения огня".

По данным Reuters, после воскресных переговоров в понедельник Соединенные Штаты и Украина "продолжили переговоры" в Женеве с целью разработки взаимоприемлемого мирного плана, договорившись об изменениях в предложении США, которое Киев и его европейские союзники рассматривали как список пожеланий кремля.

Позже сегодня Президент Зеленский сообщил, что украинская делегация возвращается домой, и он ждет полноценного доклада сегодня вечером о ходе переговоров в Женеве и ключевых акцентах партнеров.

Переговоры продолжатся на рабочем уровне в ближайшие дни, сообщили в ОП Bloomberg.

Также отмечалось, что первоначальный 28-пунктный мирный план США между Украиной и рф сократили до 19 пунктов по итогам переговоров в воскресенье. Европейские лидеры выражали обеспокоенность по поводу некоторых частей плана, в частности требований относительно санкций против москвы и замораживания российских суверенных активов.

Ольга Розгон

