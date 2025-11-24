Из проекта "мирного плана" США изъяли пункт о $100 млрд замороженных российских активов - Bloomberg
Из проекта мирного предложения США по Украине изъяли пункт об использовании замороженных российских активов для восстановления Украины под американским руководством. Европейские страны выступали против этого положения.
В новой редакции мирного плана США по Украине убрали пункт о применении замороженных российских активов для восстановления страны под американским контролем, против которого выступали европейские страны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что после переговоров в Женеве европейские чиновники выразили оптимизм по поводу того, что в последней версии проекта текста больше не упоминается план об использовании около 100 миллиардов долларов замороженных российских активов для финансирования усилий США по восстановлению Украины, по словам лиц, знакомых с этим вопросом.
Предложение предусматривало, что США получат 50% прибыли, а неизрасходованные замороженные активы будут направлены в американо-российский инвестиционный фонд.
Европейские чиновники также выразили оптимизм по поводу того, что администрация Трампа сотрудничает с Европой после того, как первоначальный план застал врасплох союзников Киева.
Напомним
Bloomberg сообщил, что советники по национальной безопасности достигли значительного прогресса поздно в воскресенье, "сократив первоначальный план до меньшего перечня ключевых пунктов для скорейшего достижения прекращения огня".
По данным Reuters, после воскресных переговоров в понедельник Соединенные Штаты и Украина "продолжили переговоры" в Женеве с целью разработки взаимоприемлемого мирного плана, договорившись об изменениях в предложении США, которое Киев и его европейские союзники рассматривали как список пожеланий кремля.
Позже сегодня Президент Зеленский сообщил, что украинская делегация возвращается домой, и он ждет полноценного доклада сегодня вечером о ходе переговоров в Женеве и ключевых акцентах партнеров.
Переговоры продолжатся на рабочем уровне в ближайшие дни, сообщили в ОП Bloomberg.
Также отмечалось, что первоначальный 28-пунктный мирный план США между Украиной и рф сократили до 19 пунктов по итогам переговоров в воскресенье. Европейские лидеры выражали обеспокоенность по поводу некоторых частей плана, в частности требований относительно санкций против москвы и замораживания российских суверенных активов.