Бельгія стала "захисним активом" кремля: прем'єр Де Вевер блокує конфіскацію 140 млрд євро для України – Politico

Скромна Бельгія несподівано перетворилася на найбільшу перешкоду для фінансової підтримки України: її прем'єр-міністр Барт Де Вевер заблокував план ЄС щодо надання Києву величезного кредиту в розмірі близько 140 мільярдів євро, забезпеченого замороженими суверенними активами Росії. Про це йдеться у матеріалі Politico, пише УНН.

Деталі

На жовтневому саміті ЄС, куди прибув Президент України Володимир Зеленський, європейські лідери планували схвалити надання цього "репараційного кредиту", який забезпечив би фінансування української оборони щонайменше на два роки. Однак, за даними Politico, вирішальний удар завдав саме Де Вевер.

Ключова причина блокади

Бельгійський прем'єр-міністр наполягає на тому, що ризик юридичної та фінансової помсти з боку москви є надто великим. Він заявив колегам, що якщо росія виграє судові процеси проти Бельгії або брюссельського депозитарію Euroclear, який зберігає ці активи, країна буде змушена самостійно відшкодувати всю суму.

Це повне божевілля – процитувало видання його слова.

Де Вевер, який протягом усього саміту вимагав виключити з остаточних висновків згадку про використання російських активів для фінансування Києва, фактично підірвав європейський консенсус. Ця блокада сталася в критичний момент, посилаючи сигнал володимиру путіну про розбіжності всередині європейського альянсу для підтримку України.

