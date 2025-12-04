$42.200.13
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Це вже не сліпий "камікадзе", а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію "шахедів"
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
Бельгія стала "захисним активом" кремля: прем'єр Де Вевер блокує конфіскацію 140 млрд євро для України – Politico

Київ • УНН

 • 208 перегляди

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заблокував план ЄС щодо надання Україні кредиту в розмірі 140 мільярдів євро. Він побоюється юридичної та фінансової помсти з боку росії.

Бельгія стала "захисним активом" кремля: прем'єр Де Вевер блокує конфіскацію 140 млрд євро для України – Politico

Скромна Бельгія несподівано перетворилася на найбільшу перешкоду для фінансової підтримки України: її прем'єр-міністр Барт Де Вевер заблокував план ЄС щодо надання Києву величезного кредиту в розмірі близько 140 мільярдів євро, забезпеченого замороженими суверенними активами Росії. Про це йдеться у матеріалі Politico, пише УНН.

Деталі

На жовтневому саміті ЄС, куди прибув Президент України Володимир Зеленський, європейські лідери планували схвалити надання цього "репараційного кредиту", який забезпечив би фінансування української оборони щонайменше на два роки. Однак, за даними Politico, вирішальний удар завдав саме Де Вевер.

"Було позитивно сприйнято": фон дер Ляєн заявила, що адміністрацію Трампа повідомили про плани на "репараційний кредит" з активів рф03.12.25, 17:10 • 3066 переглядiв

Ключова причина блокади

Бельгійський прем'єр-міністр наполягає на тому, що ризик юридичної та фінансової помсти з боку москви є надто великим. Він заявив колегам, що якщо росія виграє судові процеси проти Бельгії або брюссельського депозитарію Euroclear, який зберігає ці активи, країна буде змушена самостійно відшкодувати всю суму.

Це повне божевілля 

– процитувало видання його слова.

Україна сподівається на рішення щодо заморожених російських активів до кінця року - МЗС03.12.25, 18:19 • 3176 переглядiв

Де Вевер, який протягом усього саміту вимагав виключити з остаточних висновків згадку про використання російських активів для фінансування Києва, фактично підірвав європейський консенсус. Ця блокада сталася в критичний момент, посилаючи сигнал володимиру путіну про розбіжності всередині європейського альянсу для підтримку України.

Фон дер Ляєн: "майже всі" занепокоєння Бельгії у разі "репараційного кредиту" для України враховано03.12.25, 15:36 • 2664 перегляди

Степан Гафтко

