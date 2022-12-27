Юрист: россия никогда не была членом ООН и ее участие в работе Организации незаконно

КИЕВ. 27 декабря. УНН. россия безосновательно занимает место СССР в ООН. Этот нарратив все чаще звучит из уст как украинских, так и иностранных политиков. А 26 декабря Украина официально подняла вопрос исключения россии из Совета безопасности ООН. МИД Украины обнародовал заявление, в котором призывает страны ООН возобновить применение Устава ООН в вопросе легитимности пребывания россии в ООН. Имеет ли такое решение юридическую основу УНН спросил у адвоката, соучредителя Инициативной группы по изгнанию рф из ООН Максима Барышникова.

- Почему уже скоро 10-й месяц полномасштабной войны россии против нас, а я ее до сих пор не выгнали из состава стран-членов ООН?

На этот вопрос очень легко ответить, россию невозможно изгнать из состава стран-членов ООН, поскольку рф как государство никогда в жизни не приобретало статус государства-члена ООН согласно положениям и требованиям устава этой организации. Таким образом речь может идти не о прекращении ее членства, изгнании из состава членов, а лишь о прекращении незаконного, безосновательного участия рф в деятельности ООН и злоупотреблении теми правами, которыми она на самом деле не обладает в качестве постоянного члена Совбеза ООН.

- Есть ли какие-то сдвиги, видите ли Вы, как человек, который в контексте этой темы, что страны меняют свою позицию и все же задумываются над тем, чтобы не впускать в этот круг стран россию?

Дело в том, что вопрос безосновательности пребывания представителей рф в стенах ООН был поднят сразу в конце 1991-го года. Он было хорошо известен в экспертных кругах среди профессионалов в сфере международного публичного права, но политической воли решить этот вопрос и уладить проблему, к сожалению, не хватало. В последнее время действительно, я надеюсь не в последнюю очередь благодаря деятельности нашей инициативной группы общественного хаба “ГЕТЬ РОСІЮ З ООН”, положение начало меняться. Сначала мы добились возвращения к обсуждению вопроса безосновательности, незаконности пребывания россии в стенах ООН в международный дискурс, на втором этапе мы перешли к признанию этого факта на международном уровне и даже на национальном уровне. Всем известно, что 1 декабря этого года Верховная Рада приняла заявление-обращение к парламентам и правительствам других стран-членов ООН с призывом: во-первых, проверить имеющиеся факты, очевидно свидетельствующие о безосновательности нахождения в ООН рф; во-вторых, признать факт безосновательности нахождения в ООН рф; в-третьих, предпринять шаги по эффективному лишению ООН этого балласта в качестве предпосылки любой положительной реформы этой организации, разговор о которой идет уже не первый и не десятый год.

На международном уровне также есть существенные сдвиги. К ним следует отнести и пункт 4 решения парламентской ассамблеи Совета Европы от 13 ноября этого года, в котором признается необходимым исследовать обстоятельства попадания рф в Совет Безопасности ООН и проект резолюции, который буквально несколько дней назад приняли в конгрессе США, по безосновательности нахождения рф в стенах ООН. Активное участие в разработке текста также приняли участники нашей инициативной группы. К этому можно отнести и многочисленные решения парламентов отдельных стран, преимущественно в Европе, и тому подобное. Наша инициативная группа работает, я очень рад, что проблема несколько дней назад была признана и родным нашим министерством иностранных дел. Надеюсь, что в кооперации с министерством и украинским государством мы реально можем достичь результата.

- Может ли случиться так, что россия сама примет такое решение, чтобы официально выйти из состава ООН?

Я не могу Вам назвать ни одного случая, когда бы россия по собственному желанию ушла из какой-то уважаемой организации – их оттуда выбрасывают, но иногда они, почему-то на следующий день после принятия решения о таком исключении, принимают красивые дипломатические решения о том, что “мы сами отсюда уйдем”, но, как говорится: “невозможно громко хлопнуть дверью, будучи выброшенными в окно”. Следует отметить, что мы должны исследовать заявления руководителей и недавних руководителей наших противников. Они четко заявляют, что членство в ООН, а особенно статус постоянного члена Совета безопасности ООН, они расцениваются как актив, который абсолютно равен, в их понимании, ядерному потенциалу, или как говорил бывший президент этой страны: “1000-летний российской истории” - такой себе аргумент, но это показывает то, что они зубами будут держаться за это место, поскольку они злоупотребляют своими правами. Все мы знаем о так называемом “праве вето”, хотя оно нигде не прописано в уставе ООН. Как раз с помощью этого права вето рф: во-первых, пытается избежать осуждения своих действий; во-вторых, сейчас ведутся разговоры о создании специального трибунала или обращении в Международный уголовный суд касательно наказании за развязывание агрессивной войны против Украины и ведение ее средневековыми методами.

– Максим, что даст конкретно для нашей страны тот факт, если такое произойдет, что рф все же выйдет из состава ООН?

Они изначально должны войти в состав ООН. Они никогда не ратифицировали устав ООН, они никогда не проходили процедуру, предусмотренную 3, 4 и 110 статьями устава ООН. Они никогда не становились членами ООН. Это во-первых. Во-вторых, если прекратить их незаконное пребывание, а законным в этом случае являются устав ООН и соответствующие процедурные нормы и правила, которыми руководствуются как Генеральная Ассамблея, так и Совет Безопасности ООН, то, во-первых, это приведет к: “А” – возможности осуждения на международной арене действий российской федерации. “Б” – возможности быстрого создания либо международного трибунала, либо передаче дела в Международный уголовный суд, либо к любым другим действиям по осуждению их за чрезвычайно серьезное преступление агрессии одной страны против другой. В-третьих, это откроет путь к эффективному реформированию ООН, поскольку, как нам известно, так называемое “право вето” примялось российской федерацией больше раз, чем всеми другими странами, находившимися в Совете Безопасности в качестве постоянных членов, вместе. Это свидетельствует о том, что российская федерация давно превратила свое незаконное пребывание в ООН в инструмент проведения своей внешней политики и защиты того, что они называют внутренней политикой. Таким образом, для нас и для мира в целом это принесет исключительно позитив.

– Видим неэффективность именно организации ООН. Вопрос к Вам: что должно случится с этой организацией, чтобы она стала эффективной? Какой она должна быть действительно чтобы выполнять те функции, которые возложены на нее?

Очень правильный вопрос с Вашей стороны. Дело в том, что я бы не торопился обвинять ООН в неэффективности. Примеров много, мы можем посмотреть на Южную Корею и Северную Корею. Чтобы существовало на месте Южной Кореи, если бы не эффективность ООН, которая в 1950 году приняла решение? Это было, кстати, последнее решение, принятое всеми постоянными членами Совета Безопасности ООН, поскольку Советский союз на тот момент воздержался от голосования, и до момента 1990 года, когда была осуждена агрессия Ирака в Кувейте. Говоря об эффективности, следует сказать и признать, что ООН очень эффективна организация при условии, что она действует в соответствии с уставом. Когда же отдельные страны делают все для того, чтобы превратить устав и полномочия уставных органов ООН в ничто, простите, это вопрос к тем странам, к их злой воле, а не к эффективности организации.

– Последний вопрос. По Вашему мнению, когда наконец-то наступит тот день, когда название Вашей инициативной группы общественного хаба “ГЕТЬ РОСІЮ ІЗ ООН” все же воплотится в жизнь и представители россии перестанут заходить в это здание, где заседают настоящие члены ООН?

Я надеюсь, что чудо может произойти в любой момент. Во время визита в США Президент Зеленский заявил о необходимости лишения россии всех инструментов в ООН, через прекращение незаконного участия там. Безусловно, учитывая тот авторитет, который Украина имеет сегодня – благодаря военным усилиям, тем жертвам, которые несут каждый день наши сограждане – это, безусловно, способствовало бы достижению этого результата. Я бы ожидал его в любой день, в любой момент, но лучше скорее, чем дольше.