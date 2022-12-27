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До чого призведе вигнання рф з ООН, статус країни-члена якої вона ніколи не набувала – пояснення юриста

До чого призведе вигнання рф з ООН, статус країни-члена якої вона ніколи не набувала – пояснення юриста

Київ • УНН

 • 1013633 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Росія не проводила процедури з набуття статусу країни-члена Організації об’єднаних націй, які передбачені статутом ООН, а отже ніколи не була і не є її членом. Таку думку в інтерв’ю УНН висловив адвокат, співзасновник Ініціативної групи з вигнання рф з ООН Максим Баришніков.

Тому росію неможна вигнати з ООН, принаймні до тих пір, поки вона не проведе необхідні процедури з набуття членства. Але вихід є.

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«росію неможливо вигнати зі складу країн-членів ООН, оскільки рф як держава ніколи в житті не набувала статусу держави-члена ООН відповідно до положень і вимог статуту цієї організації. Таким чином мова може йти не про припинення її членства, вигнання зі складу членів, а лише про припинення незаконної, безпідставної участі рф у діяльності ООН та зловживанні тими правами, якими вона насправді не володіє у якості постійного члена Ради безпеки ООН», - пояснив Баришніков.

Для входження до складу ООН росія має пройти процедури передбачені статтями 3, 4 та 110 статуту Організації, тобто ратифікувати статут у відповідності до свого національного законодавства та пройти інші формальні процедури.

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«Вони ніколи не ставали членами ООН. Це по-перше. По-друге, якщо припинити їхнє незаконне перебування, а законним в цьому випадку є статут ООН і відповідні процедурні норми і правила, якими керуються як Генеральна Асамблея, так і Рада Безпеки ООН, то, по-перше, це призведе до: “А” - можливості засудження на міжнародній арені дій російської федерації. “Б” - можливості швидкого створення або міжнародного трибуналу, або передачу справи до Міжнародного кримінального суду, або будь-які інші дії щодо засудження їх за надзвичайно серйозний злочин агресії однієї країни проти іншої. По-третє, це відкриє шлях до ефективного реформування ООН, оскільки, як нам відомо, так зване “право вето” застосоване було російської федерацією більше разів, ніж усіма іншими країнами, що перебували в Раді Безпеки, як постійні члени, разом. Це свідчить про те, що російська федерація давно вже перетворила своє незаконне перебування в ООН на інструмент проведення своєї зовнішньої політики та захисту того, що вони називають внутрішньою політикою. Таким чином, для нас і для світу в цілому це принесе винятково позитив», - вважає юрист.

Детальніше читайте в інтерв’ю Юрист: росія ніколи не була членом ООН і її участь в роботі Організації незаконна

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