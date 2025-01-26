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Смертельный удар по больнице в Судане: насчитываются десятки погибших в Северном Дарфуре

Киев  •  УНН

 • 10457 просмотра

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В результате атаки беспилотника на единственную действующую больницу в Эль-Фашире погибли более 70 человек. Среди пострадавших - пациенты, женщины и дети в отделении неотложной помощи.

В Судане в результате удара БпЛА на больницу погибли более 70 человек. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В регионе Северный Дарфур атака беспилотника поразила больницу, которая оставалась единственным действующим медицинским учреждением в столице региона, Эль-Фашире. В результате удара погибли более 70 человек, еще десятки получили ранения. Пострадали пациенты, в частности женщины и дети, которые находились в отделении неотложной помощи.

Саудовская учебная материнская больница выполняла критически важную роль, предоставляя услуги в области акушерства, хирургии, педиатрии и лечения недоедания. Ее повреждение стало еще одним ударом по медицинской системе страны, которая и так находится на грани краха.

Конфликт в Судане, длящийся с апреля 2023 года, разгорелся из-за споров между правительственной армией и Силами быстрой поддержки (RSF) по интеграции этих двух военных структур. Боевые действия привели к десяткам тысяч смертей, миллионам переселенцев и массовому голоду. В частности, Дарфур стал эпицентром волн этнического насилия, что еще больше осложнило гуманитарную ситуацию.

Город Эль-Фашир сейчас превратился в арену ожесточенных столкновений между RSF и объединенными силами, в которые входят армия, вооруженное ополчение, полиция и местные подразделения обороны. События в Северном Дарфуре демонстрируют критическую необходимость международного внимания и немедленных действий для обеспечения доступа к медицинской помощи и прекращения нападений на гражданские объекты.

Судан находится на пороге полномасштабной гражданской войны - ООН10.07.23, 05:37 • 552134 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
reutersReuters
darfurДарфур
sudanСудан

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