Смертельний удар по лікарні в Судані: налічуються десятки загиблих у Північному Дарфурі

У Судані внаслідок удару БпЛА на лікарню загинуло понад 70 осіб. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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У регіоні Північний Дарфур атака безпілотника вразила лікарню, яка залишалася єдиним діючим медичним закладом у столиці регіону, Ель-Фаширі. Внаслідок удару загинули понад 70 людей, ще десятки отримали поранення. Постраждали пацієнти, зокрема жінки та діти, які перебували у відділенні невідкладної допомоги.

Саудівська навчальна материнська лікарня виконувала критично важливу роль, надаючи послуги в галузях акушерства, хірургії, педіатрії та лікування недоїдання. Її пошкодження стало ще одним ударом по медичній системі країни, яка й так перебуває на межі краху.

Конфлікт у Судані, що триває з квітня 2023 року, розгорівся через суперечки між урядовою армією та Силами швидкої підтримки (RSF) щодо інтеграції цих двох військових структур. Бойові дії призвели до десятків тисяч смертей, мільйонів переселенців і масового голоду. Зокрема, Дарфур став епіцентром хвиль етнічного насильства, що ще більше ускладнило гуманітарну ситуацію.

Місто Ель-Фашир нині перетворилося на арену запеклих зіткнень між RSF та об’єднаними силами, до яких входять армія, збройні ополчення, поліція та місцеві підрозділи оборони. Події в Північному Дарфурі демонструють критичну необхідність міжнародної уваги та негайних дій для забезпечення доступу до медичної допомоги та припинення нападів на цивільні об’єкти.

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