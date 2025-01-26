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Смертельний удар по лікарні в Судані: налічуються десятки загиблих у Північному Дарфурі

Смертельний удар по лікарні в Судані: налічуються десятки загиблих у Північному Дарфурі

Київ • УНН

 • 36739 перегляди

Унаслідок атаки безпілотника на єдину діючу лікарню в Ель-Фаширі загинуло понад 70 осіб. Серед постраждалих - пацієнти, жінки та діти у відділенні невідкладної допомоги.

У Судані внаслідок удару БпЛА на лікарню загинуло понад 70 осіб. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У регіоні Північний Дарфур атака безпілотника вразила лікарню, яка залишалася єдиним діючим медичним закладом у столиці регіону, Ель-Фаширі. Внаслідок удару загинули понад 70 людей, ще десятки отримали поранення. Постраждали пацієнти, зокрема жінки та діти, які перебували у відділенні невідкладної допомоги.

Саудівська навчальна материнська лікарня виконувала критично важливу роль, надаючи послуги в галузях акушерства, хірургії, педіатрії та лікування недоїдання. Її пошкодження стало ще одним ударом по медичній системі країни, яка й так перебуває на межі краху.

Конфлікт у Судані, що триває з квітня 2023 року, розгорівся через суперечки між урядовою армією та Силами швидкої підтримки (RSF) щодо інтеграції цих двох військових структур. Бойові дії призвели до десятків тисяч смертей, мільйонів переселенців і масового голоду. Зокрема, Дарфур став епіцентром хвиль етнічного насильства, що ще більше ускладнило гуманітарну ситуацію.

Місто Ель-Фашир нині перетворилося на арену запеклих зіткнень між RSF та об’єднаними силами, до яких входять армія, збройні ополчення, поліція та місцеві підрозділи оборони. Події в Північному Дарфурі демонструють критичну необхідність міжнародної уваги та негайних дій для забезпечення доступу до медичної допомоги та припинення нападів на цивільні об’єкти.

Судан знаходиться на порозі повномасштабної громадянської війни - ООН10.07.23, 05:37 • 552209 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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reutersReuters
darfurДарфур
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