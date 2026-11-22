Відновлення бойових дій на кордоні Ефіопії та Еритреї загрожує перерости у масштабну регіональну війну, до якої може бути втягнутий і сусідній Судан. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на військових аналітиків та експертів, пише УНН.

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Після кількох тижнів відносного затишшя ефіопська армія відновила наступ у регіоні Тиграй, відтісняючи місцеві збройні формування до кордону з Еритреєю. За даними моніторингової організації ACLED, зіткнення відбуваються одразу в кількох районах.

Особливо напружена ситуація поблизу міста Бадме, яке стало одним із головних осередків ефіопсько-еритрейської війни 1998-2000 років. Повідомляється про застосування важкої артилерії поблизу населеного пункту.

Експерти попереджають про ризик повномасштабної війни

Директор Центру регіональної інтеграції Африканського Рогу Абдурахман Саїд вважає, що концентрація військ на кордоні свідчить про небезпеку нового масштабного конфлікту.

Розгортання військ на еритрейсько-ефіопському кордоні чітко показує, що конфлікт може спалахнути будь-якої миті – заявив експерт.

Додатковим чинником напруженості залишається прагнення Ефіопії отримати вихід до Червоного моря. Прем'єр-міністр Абій Ахмед раніше не виключав силового встановлення контролю над еритрейським портом Асеб.

Водночас погіршуються відносини Ефіопії із Суданом. Країни обмінюються звинуваченнями у втручанні у внутрішні конфлікти, а суперечка навколо великої ефіопської греблі на Блакитному Нілі посилює протистояння.

Аналітик Міжнародної кризової групи Магнус Тейлор зазначає, що пряме зіткнення Ефіопії та Судану наразі малоймовірне. Однак ризик масштабної війни між Ефіопією та Еритреєю залишається серйозним через військову активність на спірному кордоні.

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