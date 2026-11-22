Возобновление боевых действий на границе Эфиопии и Эритреи угрожает перерасти в масштабную региональную войну, в которую может быть втянут и соседний Судан. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на военных аналитиков и экспертов, пишет УНН.

Детали

После нескольких недель относительного затишья эфиопская армия возобновила наступление в регионе Тыграй, оттесняя местные вооруженные формирования к границе с Эритреей. По данным мониторинговой организации ACLED, столкновения происходят сразу в нескольких районах.

Особенно напряженная ситуация складывается вблизи города Бадме, который стал одним из главных очагов эфиопско-эритрейской войны 1998–2000 годов. Сообщается о применении тяжелой артиллерии вблизи населенного пункта.

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Директор Центра региональной интеграции Африканского Рога Абдурахман Саид считает, что концентрация войск на границе свидетельствует об угрозе нового масштабного конфликта.

Развертывание войск на эритрейско-эфиопской границе ясно показывает, что конфликт может вспыхнуть в любой момент – заявил эксперт.

Дополнительным фактором напряженности остается стремление Эфиопии получить выход к Красному морю. Премьер-министр Абий Ахмед ранее не исключал силового установления контроля над эритрейским портом Асэб.

В то же время ухудшаются отношения Эфиопии с Суданом. Страны обмениваются обвинениями во вмешательстве во внутренние конфликты, а спор вокруг крупной эфиопской плотины на Голубом Ниле усиливает противостояние.

Аналитик Международной кризисной группы Магнус Тейлор отмечает, что прямое столкновение Эфиопии и Судана в настоящее время маловероятно. Однако риск масштабной войны между Эфиопией и Эритреей остается серьезным из-за военной активности на спорной границе.

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