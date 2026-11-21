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Саудовская Аравия возобновила масштабную военную кампанию против йеменских хуситов, однако группировка продолжает атаковать города королевства, нефтяные объекты и торговые суда. Несмотря на военное превосходство Эр-Рияда, боевики укрепили свои позиции и научились самостоятельно производить вооружение. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В начале октября силы, поддерживаемые Саудовской Аравией, начали новое наступление с целью ликвидировать группировку. Однако хуситы, контролирующие столицу Йемена Сану и территории, где проживает большинство населения страны, продолжают оказывать сопротивление.

Группировка использует баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники для атак на саудовские города. Среди целей оказалась даже штаб-квартира нефтяной компании Aramco.

Почему хуситов так сложно победить

Одной из главных причин является способность группировки получать вооружение не только от Ирана. Хуситы наладили контрабандные маршруты, закупают компоненты, в частности в Китае, и развивают собственное производство оружия.

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Дополнительной проблемой для Эр-Рияда стали огромные размеры страны. Защитить более 2,1 млн км² территории от комбинированных ракетных и дроновых атак чрезвычайно сложно.

В то же время хуситы угрожают судоходству в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Из-за опасности суда вынуждены огибать Африку, что может увеличивать продолжительность перевозок на 2 недели.

По оценке Bloomberg, военная устойчивость хуситов и их способность наносить ответные удары существенно осложняют попытки Саудовской Аравии завершить конфликт силовым путем.

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