Йеменские хуситы нанесли удар по финансовому району Эр-Рияда, в результате чего был поврежден небоскреб PIF Tower, где расположен Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. В здании выбиты окна на нескольких этажах, однако информации о пострадавших нет. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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По данным Гражданской обороны Саудовской Аравии, в результате атаки повреждены несколько этажей высотного здания и соседние сооружения.

Официально власти не назвали атакованный небоскреб, однако опубликованные фотографии свидетельствуют о том, что речь идет о PIF Tower — одном из самых известных зданий финансового центра Эр-Рияда.

В результате удара на семи-восьми этажах небоскреба выбило окна, а часть металлического фасада подверглась деформации.

Хуситы заявили о серии ударов по стратегическим объектам Саудовской Аравии

Представители йеменской группировки утверждают, что 19 ноября дважды атаковали Эр-Рияд — на рассвете и вечером.

Помимо финансового центра, хуситы заявили об ударах по международному аэропорту имени короля Халида, авиабазе Хамис-Мушайт на юге страны и нефтехимическому предприятию SADAF в Восточной провинции.

В то же время власти Саудовской Аравии пока не подтвердили эти заявления.

Это уже вторая атака на финансовый район Эр-Рияда менее чем за две недели. 8 ноября значительные повреждения получило здание государственной нефтяной компании Saudi Aramco.

После нового удара финансовый район имени короля Абдаллы закрыли для посетителей.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты суверенитета, граждан и государственного имущества страны.

Башня Aramco стала целью редкого удара по финансовому центру Эр-Рияда