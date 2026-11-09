Башня Aramco стала целью редкого удара по финансовому центру Эр-Рияда

В результате атаки хуситов был повреждён один из знаковых объектов финансового района столицы Саудовской Аравии. Это нарушило планы по возвращению к нормальной жизни примерно через месяц после смертоносных ударов по аэропорту Эр-Рияда, которые нарушили транспортное сообщение и привели к отмене важных мероприятий. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Офисы государственного нефтяного гиганта Saudi Aramco получили незначительные повреждения в результате нового обстрела города баллистическими и крылатыми ракетами в воскресенье, 8 ноября. По данным государственного информационного агентства Saudi Press Agency, погибших и пострадавших нет.

Ответственность за атаку взяли на себя поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене, которые уже десять лет воюют с Саудовской Аравией. Позже саудовские власти заявили, что в ответ уничтожили две пусковые установки, использованные при попытках нанесения удара.

Редкий удар по финансовому центру Эр-Рияда, известному как KAFD, вряд ли успокоит международные компании, уже пострадавшие от многомесячного регионального конфликта, отмечает издание. В KAFD расположены Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, а также фондовая биржа, глобальные консалтинговые компании и финансовые гиганты, включая Goldman Sachs и Brookfield.

Инцидент произошёл в то время, когда KAFD работал в режиме удалённой работы — что ограничило непосредственные последствия, — но случился в утренний час пик, когда многие школы Эр-Рияда впервые за месяц возобновили очное обучение.

Несколько дней назад KAFD разрешил арендаторам вернуться в офисы, но в субботу, 7 ноября, передумал и распорядился вернуться к удалённой работе до дальнейшего уведомления.

Последние атаки рискуют спровоцировать новые ограничения на поездки для руководителей компаний, курсирующих между Эр-Риядом и такими крупными городами, как Дубай, Абу-Даби и Лондон. Они произошли почти через месяц после того, как в результате ударов хуситов по главному аэропорту Эр-Рияда погибло более десятка человек, а сотни получили ранения.

Эти потрясения угрожают усилить давление на наследного принца и фактического лидера Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, который пытается реализовать свой многотриллионный план диверсификации экономики.

В течение последнего месяца королевство было вынуждено отложить или отменить мероприятия, включая Кубок Азии по футболу и форум FII, которые должны были стать благом для экономики и способствовать привлечению большего объёма иностранных инвестиций. Саудовская Аравия сталкивается с растущим дефицитом, в то время как её экономика сокращается, а фондовый рынок демонстрирует вялую динамику.

Безусловно, деловая активность продолжается. В понедельник Barclays Plc объявила об открытии своего офиса в KAFD и назначила Маджеда Аль Хассуна генеральным директором и руководителем инвестиционно-банковского подразделения Barclays Capital Saudi.

Авиасообщение в международном аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде остаётся ограниченным, многие мировые авиаперевозчики по-прежнему ограничивают поездки.

Ранее в минувшие выходные хуситы угрожали ударами по саудовской инфраструктуре в ответ на атаки сил под руководством Саудовской Аравии в Йемене.

В воскресенье министерство иностранных дел Ирана осудило, как оно заявило, саудовские авиаудары по гражданской инфраструктуре в Йемене и призвало к немедленному прекращению атак. Оно также призвало урегулировать саудовско-йеменский конфликт путём диалога.

Эскалация конфликта между Саудовской Аравией и хуситами происходит на фоне растущих спекуляций на Ближнем Востоке относительно дальнейшего развития ирано-американской войны и выборов в Израиле.

США атаковали неопознанные цели ночью за пределами жилых и коммерческих районов на острове Кешм в Ормузском проливе, сообщила государственная иранская телерадиокомпания.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио преуменьшил шансы на прорыв в переговорах о прекращении иранского конфликта, а президент США Дональд Трамп заявил CNN, что "крайне маловероятно", что он отдаст приказ о новых ударах по Ирану, если переговоры достигнут существенного прогресса.

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В Израиле кандидат на выборах Гади Айзенкот сделал шаг к свержению премьер-министра Биньямина Нетаньяху, получив возможность сформировать новое правительство.

Компания Aramco периодически подвергалась атакам с тех пор, как США и Израиль начали войну с Ираном в конце февраля. Однако в последние месяцы частота ударов возросла на фоне активизации хуситами попыток атаковать саудовские суда и инфраструктуру.

Саудовская Аравия возобновила работу главного аэропорта, несмотря на угрозы хуситов