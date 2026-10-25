Саудовская Аравия возобновила работу главного аэропорта, несмотря на угрозы хуситов
Киев • УНН
Аэропорт Эр-Рияда частично возобновил работу после атаки, в результате которой погибли 13 человек. Хуситы угрожают новыми ударами.
Саудовская Аравия 25 октября частично возобновила работу международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде, который закрыли после атаки хуситов. Боевики уже пригрозили новыми ударами. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Аэропорт не работал с 10 октября после нападения, в результате которого погибли 13 человек. Ответственность за атаку взяли на себя хуситы.
В настоящее время возобновили работу 2 терминала для внутренних и международных рейсов. Однако, по данным Flightradar24, авиасообщение остается ограниченным.
Хуситы угрожают новыми атаками
Военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что аэропорт остается «военной целью», и призвал пассажиров и авиакомпании избегать его.
Тем временем 25 октября саудовская ПВО перехватила новую волну ракет и беспилотников. В результате падения обломков сбитых ракет пострадали 2 человека, повреждены дома и автомобили.
По данным саудовской коалиции, только за 1–11 октября хуситы совершили 20 атак на аэропорт.
Египет готов защищать Саудовскую Аравию от атак хуситов, но отказывается воевать в Йемене22.10.26, 02:55 • 5020 просмотров