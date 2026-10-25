Саудовская Аравия возобновила работу главного аэропорта, несмотря на угрозы хуситов

Саудовская Аравия 25 октября частично возобновила работу международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде, который закрыли после атаки хуситов. Боевики уже пригрозили новыми ударами. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Аэропорт не работал с 10 октября после нападения, в результате которого погибли 13 человек. Ответственность за атаку взяли на себя хуситы.

В настоящее время возобновили работу 2 терминала для внутренних и международных рейсов. Однако, по данным Flightradar24, авиасообщение остается ограниченным.

Хуситы угрожают новыми атаками

Военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что аэропорт остается «военной целью», и призвал пассажиров и авиакомпании избегать его.

Тем временем 25 октября саудовская ПВО перехватила новую волну ракет и беспилотников. В результате падения обломков сбитых ракет пострадали 2 человека, повреждены дома и автомобили.

По данным саудовской коалиции, только за 1–11 октября хуситы совершили 20 атак на аэропорт.

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