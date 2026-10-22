Египет готов защищать Саудовскую Аравию от атак хуситов, но отказывается воевать в Йемене
Киев • УНН
Каир готов оборонять Саудовскую Аравию и другие арабские государства от атак хуситов. Египет не планирует наступательных операций в Йемене.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о готовности предоставить военную поддержку Саудовской Аравии для защиты её территории и границ. В то же время Каир не планирует участвовать в наступательных операциях против Йемена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на администрацию египетского президента, пишет УНН.
Детали
По словам ас-Сиси, Египет готов защищать территорию не только Саудовской Аравии, но и других арабских государств, если они обратятся за помощью. Однако египетские военные не будут проводить операции за пределами территорий стран, безопасность которых они будут защищать.
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Заявление прозвучало на фоне усиления атак поддерживаемых Ираном хуситов на Саудовскую Аравию. В то же время министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти и глава разведки Хассан Рашад провели переговоры с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом в Эр-Рияде.
Египет решает вопрос военной помощи
Во время встречи египетская делегация передала письменное послание ас-Сиси королю Салману, в котором Каир подтвердил солидарность с Саудовской Аравией и поддержку её безопасности.
Парламент Египта ранее отложил до 26 октября голосование по вопросу разрешения армии оказывать военную помощь королевству по его запросу.
В последние недели боевые действия между хуситами и коалицией во главе с Саудовской Аравией обострились. Это создаёт риск дальнейшего расширения конфликта на Ближнем Востоке и угрожает мировым поставкам энергоносителей.
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