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Египет готов защищать Саудовскую Аравию от атак хуситов, но отказывается воевать в Йемене

Киев • УНН

 • 676 просмотра

Каир готов оборонять Саудовскую Аравию и другие арабские государства от атак хуситов. Египет не планирует наступательных операций в Йемене.

Египет готов защищать Саудовскую Аравию от атак хуситов, но отказывается воевать в Йемене
Фото: Reuters

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о готовности предоставить военную поддержку Саудовской Аравии для защиты её территории и границ. В то же время Каир не планирует участвовать в наступательных операциях против Йемена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на администрацию египетского президента, пишет УНН.

Детали

По словам ас-Сиси, Египет готов защищать территорию не только Саудовской Аравии, но и других арабских государств, если они обратятся за помощью. Однако египетские военные не будут проводить операции за пределами территорий стран, безопасность которых они будут защищать.

Хуситы атаковали штаб-квартиру нефтяного гиганта Saudi Aramco, повреждены офисы руководства15.10.26, 05:38 • 5843 просмотра

Заявление прозвучало на фоне усиления атак поддерживаемых Ираном хуситов на Саудовскую Аравию. В то же время министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти и глава разведки Хассан Рашад провели переговоры с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом в Эр-Рияде.

Египет решает вопрос военной помощи

Во время встречи египетская делегация передала письменное послание ас-Сиси королю Салману, в котором Каир подтвердил солидарность с Саудовской Аравией и поддержку её безопасности.

Парламент Египта ранее отложил до 26 октября голосование по вопросу разрешения армии оказывать военную помощь королевству по его запросу.

В последние недели боевые действия между хуситами и коалицией во главе с Саудовской Аравией обострились. Это создаёт риск дальнейшего расширения конфликта на Ближнем Востоке и угрожает мировым поставкам энергоносителей.

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Степан Гафтко

Новости Мира
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Мухаммад бин Салман
Reuters
Абдель Фаттах эль-Сиси
Эр-Рияд
Каир
Саудовская Аравия
Египет
Иран
Йемен