Єгипет готовий захищати Саудівську Аравію від атак хуситів, але відмовляється воювати в Ємені

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Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі заявив про готовність надати військову підтримку Саудівській Аравії для захисту її території та кордонів. Водночас Каїр не планує брати участь у наступальних операціях проти Ємену. Про це повідомляє Reuters із посиланням на адміністрацію єгипетського президента, пише УНН.

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За словами ас-Сісі, Єгипет готовий захищати територію не лише Саудівської Аравії, а й інших арабських держав, якщо вони звернуться по допомогу. Однак єгипетські військові не проводитимуть операцій за межами територій країн, безпеку яких вони захищатимуть.

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Заява пролунала на тлі посилення атак підтримуваних Іраном хуситів на Саудівську Аравію. Водночас міністр закордонних справ Єгипту Бадр Абделатті та керівник розвідки Хассан Рашад провели переговори зі спадкоємним принцом Мухаммедом бін Салманом в Ер-Ріяді.

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Під час зустрічі єгипетська делегація передала письмове послання ас-Сісі королю Салману, в якому Каїр підтвердив солідарність із Саудівською Аравією та підтримку її безпеки.

Парламент Єгипту раніше відклав до 26 жовтня голосування щодо дозволу армії надавати військову допомогу королівству за його запитом.

Останніми тижнями бойові дії між хуситами та коаліцією на чолі із Саудівською Аравією загострилися. Це створює ризик подальшого розширення конфлікту на Близькому Сході та загрожує світовим постачанням енергоносіїв.

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