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Хусити вдарили ракетою по президентському палацу в Ємені: є загиблі

Київ • УНН

 • 866 перегляди

Хусити атакували палац Аль-Маашик в Адені. Прем’єр-міністр і члени уряду не постраждали, але дані про загиблих різняться.

Хусити вдарили ракетою по президентському палацу в Ємені: є загиблі

Єменські повстанці-хусити атакували ракетою президентський палац Аль-Маашик у місті Аден, де розташований командний центр військової коаліції на чолі із Саудівською Аравією. Внаслідок удару загинули люди, однак прем'єр-міністр Ємену та члени уряду, які перебували в будівлі, не постраждали. Про це повідомляють агентства SABA та AFP, пише УНН.

Деталі

Атака сталася у четвер, 15 жовтня. Ракета влучила в об'єкт, який використовує коаліція під керівництвом Саудівської Аравії для координації військових операцій проти хуситів.

За інформацією SABA, загинули 2 співробітники охорони. Водночас AFP із посиланням на єменського міністра повідомляє про щонайменше 4 загиблих і понад 10 поранених. Таким чином, дані щодо кількості жертв наразі різняться.

Прем'єр-міністр Ємену перебував у палаці під час атаки

За словами єменського посадовця, який спілкувався з AFP на умовах анонімності, прем'єр-міністр Шая аль-Зіндані перебував усередині будівлі під час ракетного удару, однак не постраждав.

Президентський палац Аль-Маашик також слугує резиденцією міжнародно визнаного уряду Ємену. Інформації про поранення членів уряду немає.

Крім того, за повідомленнями інформаційних ресурсів хуситів, повстанці атакували склади озброєння. Масштаби пошкоджень цих об'єктів поки невідомі.

Хусити, яких підтримує Іран, ведуть бойові дії проти міжнародно визнаного уряду Ємену та військової коаліції на чолі із Саудівською Аравією.

Хусити атакували штаб-квартиру нафтового гіганта Saudi Aramco, пошкоджено офіси керівництва15.10.26, 05:38 • 5520 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Саудівська Аравія
Іран
Ємен