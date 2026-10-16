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Хуситы ударили ракетой по президентскому дворцу в Йемене: есть погибшие

Киев • УНН

 • 2286 просмотра

Хуситы атаковали дворец Аль-Маашик в Адене. Премьер-министр и члены правительства не пострадали, но данные о погибших разнятся.

Хуситы ударили ракетой по президентскому дворцу в Йемене: есть погибшие

Йеменские повстанцы-хуситы атаковали ракетой президентский дворец Аль-Маашик в городе Аден, где расположен командный центр военной коалиции во главе с Саудовской Аравией. В результате удара погибли люди, однако премьер-министр Йемена и члены правительства, находившиеся в здании, не пострадали. Об этом сообщают агентства SABA и AFP, пишет УНН.

Детали

Атака произошла в четверг, 15 октября. Ракета попала в объект, который использует коалиция под руководством Саудовской Аравии для координации военных операций против хуситов.

По информации SABA, погибли 2 сотрудника охраны. В то же время AFP со ссылкой на йеменского министра сообщает как минимум о 4 погибших и более чем 10 раненых. Таким образом, данные о количестве жертв в настоящее время разнятся.

Премьер-министр Йемена находился во дворце во время атаки

По словам йеменского чиновника, который общался с AFP на условиях анонимности, премьер-министр Шая аль-Зиндани находился внутри здания во время ракетного удара, однако не пострадал.

Президентский дворец Аль-Маашик также служит резиденцией международно признанного правительства Йемена. Информации о ранениях членов правительства нет.

Кроме того, по сообщениям информационных ресурсов хуситов, повстанцы атаковали склады вооружений. Масштабы повреждений этих объектов пока неизвестны.

Поддерживаемые Ираном хуситы ведут боевые действия против международно признанного правительства Йемена и военной коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Хуситы атаковали штаб-квартиру нефтяного гиганта Saudi Aramco, повреждены офисы руководства15.10.26, 05:38 • 5556 просмотров

Степан Гафтко

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Саудовская Аравия
Иран
Йемен