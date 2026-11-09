Вежа Aramco стала ціллю рідкісного удару по фінансовому центру Ер-Ріяда

Внаслідок атаки хуситів було пошкоджено один із знакових об'єктів фінансового району столиці Саудівської Аравії. Це порушило плани щодо повернення до нормального життя приблизно через місяць після смертоносних ударів по аеропорту Ер-Ріяда, які порушили транспортне сполучення та скасували важливі заходи. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

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Офіси державного нафтового гіганта Saudi Aramco отримали незначні пошкодження внаслідок нового обстрілу міста балістичними та крилатими ракетами у неділю, 8 листопада. За даними державного інформаційного агентства Saudi Press Agency, загиблих та постраждалих немає.

Відповідальність за атаку взяли на себе хусити, що підтримуються Іраном в Ємені, які вже десять років воюють із Саудівською Аравією. Пізніше саудівська влада заявила, що у відповідь знищила дві пускові установки, використані при спробах удару.

Рідкісний удар по фінансовому центру Ер-Ріяда, відомому як KAFD, навряд чи заспокоїть міжнародні компанії, які вже постраждали від багатомісячного регіонального конфлікту, зауважує видання. У KAFD розташовані Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії, а також фондова біржа, глобальні консалтингові компанії та фінансові гіганти, включаючи Goldman Sachs та Brookfield.

Інцидент стався, коли KAFD працювала в режимі віддаленої роботи — що обмежило безпосередні наслідки, — але стався в годину пік вранці, коли багато шкіл Ер-Ріяда вперше за місяць відновили очне навчання.

Кілька днів тому KAFD дозволила орендарям повернутися до офісів, але в суботу, 7 листопада, передумала та наказала повернутися до віддаленої роботи до подальшого повідомлення.

Останні атаки ризикують спровокувати нові обмеження на поїздки для керівників бізнесів, які курсують між Ер-Ріядом та такими великими містами, як Дубай, Абу-Дабі та Лондон. Вони сталися майже через місяць після того, як внаслідок ударів хуситів по головному аеропорту Ер-Ріяда загинуло понад десяток людей і сотні зазнали поранень.

Ці потрясіння загрожують посилити тиск на спадкоємця і фактичного лідера Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана, який намагається реалізувати свій багатотрильйонний план диверсифікації економіки.

Протягом останнього місяця королівство було змушене відкласти або скасувати заходи, включаючи Кубок Азії з футболу та форум FII, які мали стати благом для економіки та сприяти залученню більшої кількості іноземних інвестицій. Саудівська Аравія стикається з дефіцитом, що росте, у той час як її економіка скорочується, а фондовий ринок демонструє мляві результати.

Безумовно, ділова активність продовжується. У понеділок Barclays Plc оголосила про відкриття свого офісу в KAFD і призначила Маджеда Аль Хассуна генеральним директором та головою інвестиційно-банківського підрозділу Barclays Capital Saudi.

Авіасполучення в міжнародному аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді залишається обмеженим, багато світових авіаперевізників, як і раніше, обмежують поїздки.

Раніше минулими вихідними хусити погрожували ударами по саудівській інфраструктурі у відповідь на атаки сил під керівництвом Саудівської Аравії в Ємені.

У неділю міністерство закордонних справ Ірану засудило, як воно заявило, саудівські авіаудари по цивільній інфраструктурі в Ємені та закликало до негайного припинення атак. Воно також закликало до врегулювання саудівсько-єменського конфлікту шляхом діалогу.

Ескалація конфлікту між Саудівською Аравією та хуситами відбувається на тлі спекуляцій, що ростуть на Близькому Сході, щодо подальших подій в ірано-американській війні та виборів в Ізраїлі.

США атакували невказані цілі вночі за межами житлових та комерційних районів на острові Кешм в Ормузькій протоці, повідомила державна іранська телерадіокомпанія.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо применшив шанси на прорив у переговорах щодо припинення іранського конфлікту, а президент США Дональд Трамп заявив CNN, що "вкрай малоймовірно", що він віддасть наказ про нові удари по Ірану, якщо переговори досягнуть суттєвого прогресу.

Трамп допустив нові удари по Ірану, але заявив, що відновлення війни малоймовірне

В Ізраїлі кандидат на виборах Гаді Айзенкот наблизився на крок до повалення прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, отримавши можливість сформувати новий уряд.

Компанія Aramco періодично опинялася під атакою з того часу, як США та Ізраїль розпочали війну з Іраном наприкінці лютого. Але частота ударів останніми місяцями зросла, на тлі того, як хусити активізували спроби ударів по саудівських суднах та інфраструктурі.

Саудівська Аравія відновила роботу головного аеропорту попри погрози хуситів