Вежа Aramco стала ціллю рідкісного удару по фінансовому центру Ер-Ріяда

$45.320.1250.650.40
ukenru
06:00 • 10679 перегляди
Курс валют на 9 листопада: НБУ різко "обвалив" євро
02:55 • 11846 перегляди
Трамп підтвердив візит до Китаю та зустріч із путіним і Сі
9 листопада, 00:51 • 20941 перегляди
Рубіо назвав гарантії безпеки головною темою переговорів в Абу-Дабі
8 листопада, 21:14 • 24552 перегляди
Ворог завдав ударів по шести районах Дніпропетровщини: двоє загиблихPhoto
8 листопада, 18:57 • 8124 перегляди
Війська рф тричі атакували рятувальників під час ліквідації наслідків обстрілу в Комишувасі
8 листопада, 16:52 • 6438 перегляди
В Києві змінюють правила руху мостами: які обмеження запровадять
8 листопада, 16:19 • 29122 перегляди
росіяни посилили військову присутність в Олешках під прикриттям гуманітарної операції - Зеленський
8 листопада, 12:04 • 34294 перегляди
Поразка Трампа на виборах може змінити перебіг мирних переговорів щодо України - WP
8 листопада, 10:59 • 39141 перегляди
рф посилює удари по економіці України напередодні переговорів: яку тактику обрав кремль
Ексклюзив
8 листопада, 09:28 • 34174 перегляди
Астропрогноз на 9–15 листопада: зміни у владі, нові можливості та важливі рішення для всіх знаків зодіаку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Демократи США націлились на імпічмент міністра оборони Гегсета - Bloomberg8 листопада, 22:16 • 5566 перегляди
АдН планує саміт Німеччини, США та росії без участі України - ЗМІ8 листопада, 23:18 • 8554 перегляди
На ростовщині безпілотники вдарили по мосту на трасі Р-280 - з'явилися кадри атакиVideo9 листопада, 00:20 • 8082 перегляди
Мерц готовий поговорити з путіним на саміті G20 у Маямі9 листопада, 01:22 • 10481 перегляди
Обстріл Балаклії: троє постраждалих, пошкоджені будинки й заклад культури01:53 • 9778 перегляди
Публікації
Осіннє підживлення саду: які добрива потрібно внести у ґрунт, щоб отримати щедрий урожай наступного року8 листопада, 11:27 • 33991 перегляди
Користь гранату для організму та чи можна їсти кісточки: пояснює дієтологиня
Ексклюзив
8 листопада, 08:32 • 55319 перегляди
Перший сніг в Україні: які області вже відчули подих зимиVideo6 листопада, 19:34 • 76842 перегляди
Нові витрати у платіжках за комуналку: українців хочуть зобов’язати платити за облаштування укриттів6 листопада, 18:49 • 105419 перегляди
Реєстрація патенту в Україні: як отримати патент та захистити винахід 6 листопада, 15:17 • 78042 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Петтері Орпо
Музикант
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Крим
Франція
Реклама
УНН Lite
Виробництво Cybertruck згорнуть, але зараз Tesla додає ще одну виробничу зміну - Маск назвав причину7 листопада, 20:10 • 36355 перегляди
Фільм "Ебенезер" вийде у прокат 13 листопада - чи допоможе Джоні Деппу роль Скруджа повернутися з опали7 листопада, 17:29 • 38557 перегляди
Батька Меган Маркл звільнили під заставу, біля місця його проживання посилили охоронуVideo7 листопада, 08:57 • 44036 перегляди
Модний дім Balenciaga вперше за 100 років очолить жінка - що відомо про Мартін Роуз6 листопада, 18:15 • 45389 перегляди
Netflix анонсував приквел "Дивних див" із новими героями - коли чекатиVideo6 листопада, 16:04 • 42731 перегляди
Актуальне
Опалення
Шахед-136
Техніка
Фільм
FIFA (серія відеоігор)

Вежа Aramco стала ціллю рідкісного удару по фінансовому центру Ер-Ріяда

Київ • УНН

 • 592 перегляди

Ракетний обстріл хуситів пошкодив офіси Saudi Aramco у KAFD, але жертв немає. Саудівська влада заявила про знищення двох пускових установок.

Вежа Aramco стала ціллю рідкісного удару по фінансовому центру Ер-Ріяда

Внаслідок атаки хуситів було пошкоджено один із знакових об'єктів фінансового району столиці Саудівської Аравії. Це порушило плани щодо повернення до нормального життя приблизно через місяць після смертоносних ударів по аеропорту Ер-Ріяда, які порушили транспортне сполучення та скасували важливі заходи. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Офіси державного нафтового гіганта Saudi Aramco отримали незначні пошкодження внаслідок нового обстрілу міста балістичними та крилатими ракетами у неділю, 8 листопада. За даними державного інформаційного агентства Saudi Press Agency, загиблих та постраждалих немає.

Відповідальність за атаку взяли на себе хусити, що підтримуються Іраном в Ємені, які вже десять років воюють із Саудівською Аравією. Пізніше саудівська влада заявила, що у відповідь знищила дві пускові установки, використані при спробах удару.

Рідкісний удар по фінансовому центру Ер-Ріяда, відомому як KAFD, навряд чи заспокоїть міжнародні компанії, які вже постраждали від багатомісячного регіонального конфлікту, зауважує видання. У KAFD розташовані Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії, а також фондова біржа, глобальні консалтингові компанії та фінансові гіганти, включаючи Goldman Sachs та Brookfield.

Інцидент стався, коли KAFD працювала в режимі віддаленої роботи — що обмежило безпосередні наслідки, — але стався в годину пік вранці, коли багато шкіл Ер-Ріяда вперше за місяць відновили очне навчання.

Кілька днів тому KAFD дозволила орендарям повернутися до офісів, але в суботу, 7 листопада, передумала та наказала повернутися до віддаленої роботи до подальшого повідомлення.

Останні атаки ризикують спровокувати нові обмеження на поїздки для керівників бізнесів, які курсують між Ер-Ріядом та такими великими містами, як Дубай, Абу-Дабі та Лондон. Вони сталися майже через місяць після того, як внаслідок ударів хуситів по головному аеропорту Ер-Ріяда загинуло понад десяток людей і сотні зазнали поранень.

Ці потрясіння загрожують посилити тиск на спадкоємця і фактичного лідера Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана, який намагається реалізувати свій багатотрильйонний план диверсифікації економіки.

Протягом останнього місяця королівство було змушене відкласти або скасувати заходи, включаючи Кубок Азії з футболу та форум FII, які мали стати благом для економіки та сприяти залученню більшої кількості іноземних інвестицій. Саудівська Аравія стикається з дефіцитом, що росте, у той час як її економіка скорочується, а фондовий ринок демонструє мляві результати.

Безумовно, ділова активність продовжується. У понеділок Barclays Plc оголосила про відкриття свого офісу в KAFD і призначила Маджеда Аль Хассуна генеральним директором та головою інвестиційно-банківського підрозділу Barclays Capital Saudi.

Авіасполучення в міжнародному аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді залишається обмеженим, багато світових авіаперевізників, як і раніше, обмежують поїздки. 

Раніше минулими вихідними хусити погрожували ударами по саудівській інфраструктурі у відповідь на атаки сил під керівництвом Саудівської Аравії в Ємені.

У неділю міністерство закордонних справ Ірану засудило, як воно заявило, саудівські авіаудари по цивільній інфраструктурі в Ємені та закликало до негайного припинення атак. Воно також закликало до врегулювання саудівсько-єменського конфлікту шляхом діалогу.

Ескалація конфлікту між Саудівською Аравією та хуситами відбувається на тлі спекуляцій, що ростуть на Близькому Сході, щодо подальших подій в ірано-американській війні та виборів в Ізраїлі.

США атакували невказані цілі вночі за межами житлових та комерційних районів на острові Кешм в Ормузькій протоці, повідомила державна іранська телерадіокомпанія.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо применшив шанси на прорив у переговорах щодо припинення іранського конфлікту, а президент США Дональд Трамп заявив CNN, що "вкрай малоймовірно", що він віддасть наказ про нові удари по Ірану, якщо переговори досягнуть суттєвого прогресу.

Трамп допустив нові удари по Ірану, але заявив, що відновлення війни малоймовірне08.11.26, 22:02 • 7090 переглядiв

В Ізраїлі кандидат на виборах Гаді Айзенкот наблизився на крок до повалення прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, отримавши можливість сформувати новий уряд.

Компанія Aramco періодично опинялася під атакою з того часу, як США та Ізраїль розпочали війну з Іраном наприкінці лютого. Але частота ударів останніми місяцями зросла, на тлі того, як хусити активізували спроби ударів по саудівських суднах та інфраструктурі.

Саудівська Аравія відновила роботу головного аеропорту попри погрози хуситів25.10.26, 18:58 • 3218 переглядiв

Юлія Шрамко

Світ
Школа
Теракт
Вибухи
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Марко Рубіо
Barclays
Ізраїль
Мухаммад бін Салман
Дубай
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Саудівська Аравія
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Іран
Ємен
Лондон