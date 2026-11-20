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Ситуация на Ближнем Востоке обостряется сразу в нескольких странах. Израиль атаковал объекты "Хезболлы" в Ливане, хуситы нанесли удар по Саудовской Аравии, а Иран сообщил о пожарах на двух нефтяных танкерах в Ормузском проливе. О главных событиях 19 ноября сообщает Associated Press, пишет УНН.

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Израиль атаковал Ливан. Израильская авиация нанесла удары по объекту в долине Бекаа, где, по утверждению военных, "Хезболла" восстанавливала производство ракет и склады вооружения. Информации о погибших нет.

Ирак договорился с проиранской группировкой. Правительство достигло компромисса с "Катаиб Хезболла" относительно контроля над стратегическим районом Джурф-ас-Сахар вблизи Багдада. Там разместят правительственный командный штаб, однако часть боевиков останется в составе официальных сил безопасности.

Хуситы атаковали Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде обломки ракеты повредили небоскреб Государственного инвестиционного фонда. Повстанцы также заявили об атаках на аэропорт, авиабазу и нефтехимический комплекс, однако эти сообщения независимо не подтверждены.

В Йемене десятки жертв, а в Ормузском проливе горят танкеры

В Йемене погибли по меньшей мере 15 человек. По данным подконтрольного хуситам Министерства здравоохранения, авиаудары по городу Моха и провинции Таиз унесли жизни 15 человек, еще 14 получили ранения. Хуситы обвиняют поддерживаемые Саудовской Аравией силы.

Иран сообщил о подрыве двух супертанкеров. По утверждению Тегерана, суда с более чем 4 миллионами баррелей нефти наткнулись на мины в Ормузском проливе и загорелись. Независимого подтверждения этой информации нет.

ООН обсуждает будущее миротворцев в Ливане. Совет Безопасности поддержал миссию UNIFIL, мандат которой завершается 31 декабря 2026 года. В то же время решения о продлении ее работы пока нет.

Хуситы атаковали самый высокий небоскрёб столицы Саудовской Аравии — повреждены восемь этажей здания государственного инвестиционного фонда