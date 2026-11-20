Удари Ізраїлю по Лівану, ракетна атака на Ер-Ріяд та пожежі на танкерах – головні новини Близького Сходу
Київ • УНН
Ізраїль атакував об’єкти «Хезболли» в Лівані, хусити вдарили по Ер-Ріяду. Іран заявив про пожежі на двох танкерах у протоці.
На Близькому Сході загострюється ситуація одразу в кількох країнах. Ізраїль атакував об'єкти "Хезболли" в Лівані, хусити завдали удару по Саудівській Аравії, а Іран повідомив про пожежі на двох нафтових танкерах в Ормузькій протоці. Про головні події 19 листопада повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Ізраїль атакував Ліван. Ізраїльська авіація завдала ударів по об'єкту в долині Бекаа, де, за твердженням військових, "Хезболла" відновлювала виробництво ракет і склади озброєння. Інформації про загиблих немає.
Ірак домовився з проіранським угрупованням. Уряд досяг компромісу з "Катаїб Хезболла" щодо контролю над стратегічним районом Джурф-ас-Сахар поблизу Багдада. Там розмістять урядовий командний штаб, але частина бойовиків залишиться у складі офіційних сил безпеки.
Хусити атакували Саудівську Аравію. В Ер-Ріяді уламки ракети пошкодили хмарочос Державного інвестиційного фонду. Повстанці також заявили про атаки на аеропорт, авіабазу та нафтохімічний комплекс, однак ці повідомлення незалежно не підтверджені.
У Ємені десятки жертв, а в Ормузькій протоці горять танкери
У Ємені загинули щонайменше 15 людей. За даними підконтрольного хуситам Міністерства охорони здоров'я, авіаудари по місту Мокха та провінції Таїз забрали життя 15 людей, ще 14 отримали поранення. Хусити звинувачують підтримувані Саудівською Аравією сили.
Іран повідомив про підрив двох супертанкерів. За твердженням Тегерана, судна з понад 4 мільйонами барелів нафти натрапили на міни в Ормузькій протоці та загорілися. Незалежного підтвердження цієї інформації немає.
ООН обговорює майбутнє миротворців у Лівані. Рада Безпеки підтримала місію UNIFIL, мандат якої завершується 31 грудня 2026 року. Водночас рішення про продовження її роботи поки немає.
Хусити атакували найвищий хмарочос столиці Саудівської Аравії – пошкоджено вісім поверхів будівлі державного інвестфонду20.11.26, 07:09 • 1538 переглядiв