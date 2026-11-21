Саудівська Аравія не може здолати хуситів навіть після років війни – у чому причина
Київ • УНН
Хусити зберігають контроль над Саною та атакують міста, нафтові об’єкти й судна. Вони контрабандою отримують компоненти та виробляють зброю.
Саудівська Аравія відновила масштабну військову кампанію проти єменських хуситів, однак угруповання продовжує атакувати міста королівства, нафтові об'єкти та торговельні судна. Попри військову перевагу Ер-Ріяда, бойовики зміцнили свої позиції та навчилися самостійно виробляти озброєння. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
На початку жовтня сили, які підтримує Саудівська Аравія, розпочали новий наступ із метою ліквідувати угруповання. Проте хусити, які контролюють столицю Ємену Сану та території, де проживає більшість населення країни, продовжують чинити опір.
Угруповання використовує балістичні й крилаті ракети та безпілотники для атак на саудівські міста. Серед цілей опинилася навіть штаб-квартира нафтової компанії Aramco.
Чому хуситів так складно перемогти
Однією з головних причин є здатність угруповання отримувати озброєння не лише від Ірану. Хусити налагодили контрабандні маршрути, закуповують компоненти, зокрема в Китаї, та розвивають власне виробництво зброї.
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Додатковою проблемою для Ер-Ріяда стали величезні розміри країни. Захистити понад 2,1 млн км² території від комбінованих ракетних і дронових атак надзвичайно складно.
Водночас хусити загрожують судноплавству в Червоному морі та Баб-ель-Мандебській протоці. Через небезпеку судна змушені обходити Африку, що може збільшувати тривалість перевезень на 2 тижні.
За оцінкою Bloomberg, військова стійкість хуситів і їхня здатність завдавати ударів у відповідь суттєво ускладнюють спроби Саудівської Аравії завершити конфлікт силовим шляхом.
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