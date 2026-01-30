"Картка бінго: забирайтеся геть з України": у МЗС відреагували на російське запитання в ООН щодо "самовизначення" Донбасу

Речник МЗС України Георгій Тихий прокоментував російське запитання в ООН, чи визнає вона "самовизначення" Донбасу за аналогією з Гренландією, вказавши, що ООН вже дала відповідь, пише УНН.

росія запитала ООН, чи визнає вона "самовизначення" Донбасу за аналогією з Гренландією. Хтось має сказати цим ідіотам, що ООН вже відповіла: у жовтні 2022 року 143 члени Генеральної Асамблеї ООН відкинули незаконні захоплення земель росією. Картка бінго: забирайтеся геть з України - прокоментував речник МЗС України Георгій Тихий у X.

Раніше на брифінгу Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заперечив можливість застосовувати принцип "самовизначення" для Криму та Донбасу.

"Є два принципи, які є важливими. Один принцип - це територіальна цілісність держав. Інший принцип - самовизначення народів. Але самовизначення народів має низку передумов. Отже, як це визначено як низку передумов, і після дуже ретельного вивчення нашим відділом юридичних питань, наша позиція полягає в тому, що принцип самовизначення не застосовується в ситуаціях Криму та Донбасу. Отже, в цій ситуації переважає принцип територіальної цілісності України", - сказав Гутерреш.