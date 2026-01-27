$43.140.03
26 января, 17:23 • 10819 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 24892 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 20752 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 27030 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 25067 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 40228 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 25716 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 51049 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 22863 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 42210 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзивы
Россию необходимо привлечь к ответственности для справедливого мира - постпред Украины в ООН

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что справедливый мир возможен только при условии привлечения России к ответственности за совершенные преступления. Он подчеркнул, что правосудие является не препятствием, а основой для стабильного мира.

Россию необходимо привлечь к ответственности для справедливого мира - постпред Украины в ООН

В основе справедливого мира для Украины должно лежать привлечение России к ответственности за преступления, совершенные за годы войны. Об этом во время заседания Совета безопасности Организации объединенных наций заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, существует утверждение, что для достижения стабильного мира справедливость стоит отложить в сторону или по крайней мере не слишком акцентировать на ней, ведь "привлечение виновных к ответственности может усложнить переговоры и поставить под угрозу мир".

История дает четкий ответ: справедливость и ответственность не являются препятствиями для мира, а наоборот – являются его основой

- сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Нюрнбергский и другие международные трибуналы продемонстрировали, что правосудие прекращает насилие и способствует миру. Между тем вторжение РФ в Украину сопровождается зверствами против гражданского населения на оккупированных территориях.

Можем ли мы просто отвернуться от преступлений такого масштаба и продолжать переговоры? Можно ли построить устойчивый мир на сознательном безразличии к таким нарушениям?

- спросил Мельник.

Он добавил, что мир, построенный без справедливости, неустойчив и временен, тогда как мир, построенный на ответственности, "имеет шанс на долголетие".

Напомним

Президент США Дональд Трамп в Давосе заявил, что США умеренно близки к подписанию мирного соглашения по Украине. Он отметил, что ситуация с переговорами улучшается, но стороны не могут прийти к согласию одновременно.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Организация Объединенных Наций
Украина