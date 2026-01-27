Россию необходимо привлечь к ответственности для справедливого мира - постпред Украины в ООН

В основе справедливого мира для Украины должно лежать привлечение России к ответственности за преступления, совершенные за годы войны. Об этом во время заседания Совета безопасности Организации объединенных наций заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, существует утверждение, что для достижения стабильного мира справедливость стоит отложить в сторону или по крайней мере не слишком акцентировать на ней, ведь "привлечение виновных к ответственности может усложнить переговоры и поставить под угрозу мир".

История дает четкий ответ: справедливость и ответственность не являются препятствиями для мира, а наоборот – являются его основой - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Нюрнбергский и другие международные трибуналы продемонстрировали, что правосудие прекращает насилие и способствует миру. Между тем вторжение РФ в Украину сопровождается зверствами против гражданского населения на оккупированных территориях.

Можем ли мы просто отвернуться от преступлений такого масштаба и продолжать переговоры? Можно ли построить устойчивый мир на сознательном безразличии к таким нарушениям? - спросил Мельник.

Он добавил, что мир, построенный без справедливости, неустойчив и временен, тогда как мир, построенный на ответственности, "имеет шанс на долголетие".

Напомним

Президент США Дональд Трамп в Давосе заявил, что США умеренно близки к подписанию мирного соглашения по Украине. Он отметил, что ситуация с переговорами улучшается, но стороны не могут прийти к согласию одновременно.

