росію необхідно притягнути до відповідальності для справедливого миру - постпред України в ООН

В основі справедливого миру для України має лежати притягнення росії до відповідальності за злочини, скоєні за роки війни. Про це під час засідання Ради безпеки Організації об'єднаних націй заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, існує твердження, що задля досягнення стабільного миру справедливість варто відкласти в сторону або принаймні не надто наголошувати на ній, адже "притягнення винних до відповідальності може ускладнити переговори й поставити під загрозу мир".

Історія дає чітку відповідь: справедливість і відповідальність не є перешкодами для миру, а навпаки – є його основою - сказав дипломат.

Він підкреслив, що Нюрнберзький та інші міжнародні трибунали продемонстрували, що правосуддя припиняє насильство і сприяє миру. Між тим вторгнення рф в Україну супроводжується звірствами проти цивільного населення на окупованих територіях.

Чи можемо ми просто відвернути погляд від злочинів такого масштабу й продовжувати переговори? Чи можна побудувати стійкий мир на свідомій байдужості до таких порушень? - запитав Мельник.

Він додав, що мир, побудований без справедливості, є нестійким і тимчасовим, натомість мир, побудований на відповідальності, "має шанс на довголіття".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп у Давосі заявив, що США помірно близькі до підписання мирної угоди щодо України. Він зазначив, що ситуація з переговорами покращується, але сторони не можуть дійти згоди одночасно.

