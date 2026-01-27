росію необхідно притягнути до відповідальності для справедливого миру - постпред України в ООН

$43.140.03
50.650.13
ukenru
26 січня, 17:23 • 10830 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 24925 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 20767 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 27041 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 25072 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 40237 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 25719 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 51057 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 22864 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 42212 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.4м/с
89%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 7402 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 12464 перегляди
Зеленський нагородив екснардепа Ляшка орденом "За заслуги"26 січня, 20:58 • 5900 перегляди
Угруповання військ "Курськ" не фіксувало у своїй зоні відповідальності прольоти FPV-дронів у напрямку Сум26 січня, 21:05 • 3886 перегляди
Україна вийшла ще з однієї угоди СНД: Зеленський підписав указ21:41 • 4652 перегляди
Публікації
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 12464 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 24925 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 40237 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 51057 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 43950 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Михайло Федоров
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Донецька область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 7404 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 12532 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 13751 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 17248 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 36309 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
MIM-104 Patriot
Storm Shadow

росію необхідно притягнути до відповідальності для справедливого миру - постпред України в ООН

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що справедливий мир можливий лише за умови притягнення росії до відповідальності за скоєні злочини. Він наголосив, що правосуддя є не перешкодою, а основою для стабільного миру.

росію необхідно притягнути до відповідальності для справедливого миру - постпред України в ООН

В основі справедливого миру для України має лежати притягнення росії до відповідальності за злочини, скоєні за роки війни. Про це під час засідання Ради безпеки Організації об'єднаних націй заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, існує твердження, що задля досягнення стабільного миру справедливість варто відкласти в сторону або принаймні не надто наголошувати на ній, адже "притягнення винних до відповідальності може ускладнити переговори й поставити під загрозу мир".

Історія дає чітку відповідь: справедливість і відповідальність не є перешкодами для миру, а навпаки – є його основою

- сказав дипломат.

Він підкреслив, що Нюрнберзький та інші міжнародні трибунали продемонстрували, що правосуддя припиняє насильство і сприяє миру. Між тим вторгнення рф в Україну супроводжується звірствами проти цивільного населення на окупованих територіях.

Чи можемо ми просто відвернути погляд від злочинів такого масштабу й продовжувати переговори? Чи можна побудувати стійкий мир на свідомій байдужості до таких порушень?

- запитав Мельник.

Він додав, що мир, побудований без справедливості, є нестійким і тимчасовим, натомість мир, побудований на відповідальності, "має шанс на довголіття".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп у Давосі заявив, що США помірно близькі до підписання мирної угоди щодо України. Він зазначив, що ситуація з переговорами покращується, але сторони не можуть дійти згоди одночасно.

Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена22.01.26, 13:29 • 83209 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Організація Об'єднаних Націй
Україна