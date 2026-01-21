Ми помірно близькі до підписання угоди: Трамп про України

США роблять все можливе, аби відбулося припинення війни в Україні і зараз ситуація трішки покращується. Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп у Давосі, пише УНН.

Ми намагаємося робити все можливе. Я би сказав, що ми помірно близькі до підписання угоди. Наприклад, коли Росія готова на якісь умови, то президент Зеленський не готовий... І коли Зеленський хоче підписати якусь угоду, то путін не готовий - сказав Трамп.

Він наголосив, що "час НАТО взяти на себе більше відповідальності" і що "ООН мала би робити значно більше".

Американський президент додав, що "зараз ситуація трішки покращується" щодо перемовин і відзначив, що "Стів Віктофф чудово веде переговори".

Трамп сказав, що Путін і Зеленський "ненавидять одне одного так сильно, наскільки це можна" і знову анонсував на нині зустріч із українським президентом.

"Я сподіваюся, що рано чи пізно вони зможуть сісти за стіл переговорів і досягти домовленостей. Але якщо вони обидва цього не зроблять, то вони просто дурні... Я не хочу нікого ображати, але нам треба досягти якихось домовленостей", - підсумував Трамп.

