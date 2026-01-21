$43.180.08
15:14
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
14:44 • 12169 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
14:30 • 11399 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
12:43 • 21921 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 27935 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 18873 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 20599 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 38404 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 57619 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 49645 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
Ми помірно близькі до підписання угоди: Трамп про України

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Президент США Дональд Трамп у Давосі заявив, що США помірно близькі до підписання мирної угоди щодо України. Він зазначив, що ситуація з переговорами покращується, але сторони не можуть дійти згоди одночасно.

Ми помірно близькі до підписання угоди: Трамп про України

США роблять все можливе, аби відбулося припинення війни в Україні і зараз ситуація трішки покращується. Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп у Давосі, пише УНН.

Ми намагаємося робити все можливе. Я би сказав, що ми помірно близькі до підписання угоди. Наприклад, коли Росія готова на якісь умови, то президент Зеленський не готовий... І коли Зеленський хоче підписати якусь угоду, то путін не готовий

- сказав Трамп.

Він наголосив, що "час НАТО взяти на себе більше відповідальності" і що "ООН мала би робити значно більше". 

Американський президент додав, що "зараз ситуація трішки покращується" щодо перемовин і відзначив, що "Стів Віктофф чудово веде переговори".

Трамп сказав, що Путін і Зеленський "ненавидять одне одного так сильно, наскільки це можна" і знову анонсував на нині зустріч із українським президентом.

"Я сподіваюся, що рано чи пізно вони зможуть сісти за стіл переговорів і досягти домовленостей. Але якщо вони обидва цього не зроблять, то вони просто дурні... Я не хочу нікого ображати, але нам треба досягти якихось домовленостей", - підсумував Трамп.

Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21.01.26, 17:14

Ольга Розгон

