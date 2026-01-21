Мы умеренно близки к подписанию соглашения: Трамп об Украине

США делают все возможное, чтобы произошло прекращение войны в Украине, и сейчас ситуация немного улучшается. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в Давосе, пишет УНН.

Мы стараемся делать все возможное. Я бы сказал, что мы умеренно близки к подписанию соглашения. Например, когда Россия готова на какие-то условия, то президент Зеленский не готов... И когда Зеленский хочет подписать какое-то соглашение, то Путин не готов - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что "время НАТО взять на себя больше ответственности" и что "ООН должна была бы делать значительно больше".

Американский президент добавил, что "сейчас ситуация немного улучшается" относительно переговоров и отметил, что "Стив Виткофф прекрасно ведет переговоры".

Трамп сказал, что Путин и Зеленский "ненавидят друг друга так сильно, насколько это возможно" и снова анонсировал на сегодня встречу с украинским президентом.

"Я надеюсь, что рано или поздно они смогут сесть за стол переговоров и достичь договоренностей. Но если они оба этого не сделают, то они просто дураки... Я не хочу никого обижать, но нам нужно достичь каких-то договоренностей", - подытожил Трамп.

