Зеленський розраховує, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців збільшить підтримку українців

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Верховним комісаром ООН у справах біженців Бархамом Саліхом, який вступив на посаду 1 січня цього року. Глава держави зазначив: Україна розраховує, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців збільшить підтримку українців, передає УНН із посиланням на ОП.

Передусім щиро дякую за ваш приїзд і підтримку нашого народу протягом цих нелегких днів і ночей для українців. Дуже цінуємо вашу підтримку протягом усього цього періоду. Я сподіваюся, що ми можемо розраховувати на її продовження – сказав Зеленський.

Глава держави зазначив: Україна розраховує, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців збільшить підтримку українців, які змушені жити під постійними російськими атаками.

Під час зустрічі Зеленський і Саліх обговорили наслідки, які спричинили російські удари по українській енергосистемі, та необхідну допомогу.

Вони не хочуть зупинятися. Ми намагаємося зробити все, що можемо, на різних рівнях перемовин, спираючись на підтримку наших американських партнерів. Але ми відчуваємо, що нам треба більше тиску. І також більше підтримки для морального духу наших людей – наголосив Президент.

Саліх зазначив, що хотів приїхати в Україну саме в цей час, узимку, щоб висловити солідарність із її народом.

Ми пишаємося співпрацею з вами. УВКБ ООН продовжить і посилить нашу підтримку, доповнюючи надзвичайні зусилля органів влади, та робитиме більше для підтримки стійких громад у процесі відновлення – сказав він.

