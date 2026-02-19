$43.290.03
Ексклюзив
15:01 • 9622 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
14:46 • 14265 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
14:37 • 13333 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
13:31 • 23003 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
12:37 • 17766 перегляди
Резонансне інтерв'ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 28669 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 25298 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 25072 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 24260 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18488 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Зеленський розраховує, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців збільшить підтримку українців

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Верховним комісаром ООН у справах біженців Бархамом Саліхом. Україна розраховує на збільшення підтримки українців з боку Управління Верховного комісара ООН.

Зеленський розраховує, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців збільшить підтримку українців

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Верховним комісаром ООН у справах біженців Бархамом Саліхом, який вступив на посаду 1 січня цього року. Глава держави зазначив: Україна розраховує, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців збільшить підтримку українців, передає УНН із посиланням на ОП.

Передусім щиро дякую за ваш приїзд і підтримку нашого народу протягом цих нелегких днів і ночей для українців. Дуже цінуємо вашу підтримку протягом усього цього періоду. Я сподіваюся, що ми можемо розраховувати на її продовження 

– сказав Зеленський.

Глава держави зазначив: Україна розраховує, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців збільшить підтримку українців, які змушені жити під постійними російськими атаками.

росію необхідно притягнути до відповідальності для справедливого миру - постпред України в ООН27.01.26, 05:02 • 16340 переглядiв

Під час зустрічі Зеленський і Саліх обговорили наслідки, які спричинили російські удари по українській енергосистемі, та необхідну допомогу. 

Вони не хочуть зупинятися. Ми намагаємося зробити все, що можемо, на різних рівнях перемовин, спираючись на підтримку наших американських партнерів. Але ми відчуваємо, що нам треба більше тиску. І також більше підтримки для морального духу наших людей 

– наголосив Президент.

Саліх зазначив, що хотів приїхати в Україну саме в цей час, узимку, щоб висловити солідарність із її народом.

Ми пишаємося співпрацею з вами. УВКБ ООН продовжить і посилить нашу підтримку, доповнюючи надзвичайні зусилля органів влади, та робитиме більше для підтримки стійких громад у процесі відновлення 

– сказав він.

Рада Безпеки ООН проведе засідання до 4-ї річниці вторгнення рф в Україну03.02.26, 09:53 • 5148 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
