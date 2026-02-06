США схвалили продаж Україні запчастин для військової техніки на 185 мільйонів доларів
Київ • УНН
Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні запчастин для військової техніки на 185 мільйонів доларів. Це рішення дозволить Україні зміцнити місцеві можливості підтримки та покращити логістику для транспортних засобів та систем озброєння, що постачаються США.
Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні запчастин для військової техніки на 185 мільйонів доларів. Про це йдеться у повідомленні Агентства зі співробітництва в галузі безпеки Пентагону, передає УНН.
Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливого продажу запасних частин класу IX та пов'язаного з ними обладнання уряду України на суму приблизно 185 мільйонів доларів. Агентство з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки надало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес
Додамо
У повідомленні зазначено, що уряд України звернувся з проханням про придбання запасних частин класу IX для підтримки транспортних засобів та систем озброєння, що постачаються армією США, а також інших пов'язаних елементів логістики та програмної підтримки. Загальна вартість оцінюється в 185 мільйонів доларів.
Україна має нагальну потребу зміцнити місцеві можливості підтримки, щоб підтримувати високі експлуатаційні показники для транспортних засобів та систем озброєння, що постачаються США. Запасні частини безпосередньо сприятимуть ефективності бою завдяки вищим загальним експлуатаційним показникам, покращеній логістиці та зменшенню фінансового тягаря в результаті більш стійкого та швидкого циклу ремонту. Запропонований продаж цього обладнання та підтримки не змінить військовий баланс у регіоні - йдеться у повідомленні.
Крім того, hеалізація цього запропонованого продажу не вимагатиме призначення будь-яких додаткових представників уряду США чи підрядника до України. Цей запропонований продаж не матиме негативного впливу на обороноздатність США.
