США схвалили продаж Україні запчастин для військової техніки на 185 мільйонів доларів

Ексклюзив
16:55 • 6528 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
16:00 • 11813 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
14:58 • 12501 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
14:54 • 11731 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 15274 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 11385 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 24101 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 17344 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 20004 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 65076 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto

Ексклюзив

6 лютого, 14:41 • 15274 перегляди
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 15274 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 22486 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес

Ексклюзив

6 лютого, 11:00 • 24101 перегляди
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 24101 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 35231 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії

Ексклюзив

5 лютого, 15:05 • 65076 перегляди
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 65076 перегляди
США схвалили продаж Україні запчастин для військової техніки на 185 мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні запчастин для військової техніки на 185 мільйонів доларів. Це рішення дозволить Україні зміцнити місцеві можливості підтримки та покращити логістику для транспортних засобів та систем озброєння, що постачаються США.

США схвалили продаж Україні запчастин для військової техніки на 185 мільйонів доларів

Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні запчастин для військової техніки на 185 мільйонів доларів. Про це йдеться у повідомленні Агентства зі співробітництва в галузі безпеки Пентагону, передає УНН.

Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливого продажу запасних частин класу IX та пов'язаного з ними обладнання уряду України на суму приблизно 185 мільйонів доларів. Агентство з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки надало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес 

- йдеться у повідомленні.

Додамо

У повідомленні зазначено, що уряд України звернувся з проханням про придбання запасних частин класу IX для підтримки транспортних засобів та систем озброєння, що постачаються армією США, а також інших пов'язаних елементів логістики та програмної підтримки. Загальна вартість оцінюється в 185 мільйонів доларів.

Україна має нагальну потребу зміцнити місцеві можливості підтримки, щоб підтримувати високі експлуатаційні показники для транспортних засобів та систем озброєння, що постачаються США. Запасні частини безпосередньо сприятимуть ефективності бою завдяки вищим загальним експлуатаційним показникам, покращеній логістиці та зменшенню фінансового тягаря в результаті більш стійкого та швидкого циклу ремонту. Запропонований продаж цього обладнання та підтримки не змінить військовий баланс у регіоні - йдеться у повідомленні.

Крім того, hеалізація цього запропонованого продажу не вимагатиме призначення будь-яких додаткових представників уряду США чи підрядника до України. Цей запропонований продаж не матиме негативного впливу на обороноздатність США.

США тиснуть на Грецію щодо приєднання до програми PURL для закупівлі зброї для України 04.12.25, 14:56 • 3473 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний департамент США
Пентагон
Сполучені Штати Америки
Україна