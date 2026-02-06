США одобрили продажу Украине запчастей для военной техники на 185 миллионов долларов
Киев • УНН
Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Украине запчастей для военной техники на 185 миллионов долларов. Это решение позволит Украине укрепить местные возможности поддержки и улучшить логистику для транспортных средств и систем вооружения, поставляемых США.
Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Украине запчастей для военной техники на 185 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, передает УНН.
Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи запасных частей класса IX и связанного с ними оборудования правительству Украины на сумму примерно 185 миллионов долларов. Агентство по вопросам сотрудничества в сфере обороны и безопасности предоставило необходимую сертификацию, сообщив Конгресс
Добавим
В сообщении указано, что правительство Украины обратилось с просьбой о приобретении запасных частей класса IX для поддержки транспортных средств и систем вооружения, поставляемых армией США, а также других связанных элементов логистики и программной поддержки. Общая стоимость оценивается в 185 миллионов долларов.
Украина имеет насущную потребность укрепить местные возможности поддержки, чтобы поддерживать высокие эксплуатационные показатели для транспортных средств и систем вооружения, поставляемых США. Запасные части непосредственно будут способствовать эффективности боя благодаря более высоким общим эксплуатационным показателям, улучшенной логистике и уменьшению финансового бремени в результате более устойчивого и быстрого цикла ремонта. Предложенная продажа этого оборудования и поддержки не изменит военный баланс в регионе - говорится в сообщении.
Кроме того, реализация этой предложенной продажи не потребует назначения каких-либо дополнительных представителей правительства США или подрядчика в Украину. Эта предложенная продажа не окажет негативного влияния на обороноспособность США.
