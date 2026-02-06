США одобрили продажу Украине запчастей для военной техники на 185 миллионов долларов

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Эксклюзив
16:55 • 6716 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
16:00 • 11988 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 12643 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 11840 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 15407 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 11422 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 24180 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 17362 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 20018 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 65143 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
2.1м/с
82%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Лувр впервые показал поврежденную корону императрицы Евгении после ограбления музеяPhoto6 февраля, 11:10 • 5158 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 22597 просмотра
"Снижение брачного возраста до 14 лет": Стефанчук заявил, что этой нормы в законодательстве не будет6 февраля, 11:29 • 4454 просмотра
В Еврокомиссии прокомментировали возможность контактов с путиным и фиксируют изменение отношения некоторых лидеров ЕС6 февраля, 14:17 • 8444 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях света 7 февраля по всей стране: какие ограничения будут действовать17:15 • 3400 просмотра
публикации
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 15401 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 22625 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 24177 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 35297 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 65140 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Денис Шмыгаль
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Милан
Пекин
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto17:59 • 1610 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 20370 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 23229 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 32408 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 35630 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат
Бильд

США одобрили продажу Украине запчастей для военной техники на 185 миллионов долларов

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Украине запчастей для военной техники на 185 миллионов долларов. Это решение позволит Украине укрепить местные возможности поддержки и улучшить логистику для транспортных средств и систем вооружения, поставляемых США.

США одобрили продажу Украине запчастей для военной техники на 185 миллионов долларов

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Украине запчастей для военной техники на 185 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, передает УНН.

Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи запасных частей класса IX и связанного с ними оборудования правительству Украины на сумму примерно 185 миллионов долларов. Агентство по вопросам сотрудничества в сфере обороны и безопасности предоставило необходимую сертификацию, сообщив Конгресс 

- говорится в сообщении.

Добавим

В сообщении указано, что правительство Украины обратилось с просьбой о приобретении запасных частей класса IX для поддержки транспортных средств и систем вооружения, поставляемых армией США, а также других связанных элементов логистики и программной поддержки. Общая стоимость оценивается в 185 миллионов долларов.

Украина имеет насущную потребность укрепить местные возможности поддержки, чтобы поддерживать высокие эксплуатационные показатели для транспортных средств и систем вооружения, поставляемых США. Запасные части непосредственно будут способствовать эффективности боя благодаря более высоким общим эксплуатационным показателям, улучшенной логистике и уменьшению финансового бремени в результате более устойчивого и быстрого цикла ремонта. Предложенная продажа этого оборудования и поддержки не изменит военный баланс в регионе - говорится в сообщении.

Кроме того, реализация этой предложенной продажи не потребует назначения каких-либо дополнительных представителей правительства США или подрядчика в Украину. Эта предложенная продажа не окажет негативного влияния на обороноспособность США.

США давят на Грецию по поводу присоединения к программе PURL для закупки оружия для Украины04.12.25, 14:56 • 3473 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Техника
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Пентагон
Соединённые Штаты
Украина