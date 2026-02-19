Швеция предоставит Украине системы ПВО в рамках очередного пакета помощи на 1,2 млрд евро

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Эксклюзив
13:31 • 2496 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
12:37 • 6382 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
11:28 • 15378 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
09:20 • 20185 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
09:12 • 21373 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 21888 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 17023 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Эксклюзив
18 февраля, 16:17 • 32219 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 71293 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 51284 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4м/с
68%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Партизаны "АТЕШ" уничтожили вышку связи в Липецке, которая использовалась силовиками РФVideo19 февраля, 05:15 • 4184 просмотра
В РФ начали идеологическую обработку "белых воротничков" - ЦПД19 февраля, 05:31 • 12303 просмотра
Генштаб: российские войска потеряли 830 солдат и 406 БпЛА за сутки 18 февраля19 февраля, 05:44 • 4708 просмотра
Масштабную наркосеть накрыли в рамках спецоперации "Рубикон", 104 задержанных в Украине и за рубежом - Генпрокурор КравченкоVideo08:18 • 11932 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли11:15 • 12151 просмотра
публикации
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
13:31 • 2418 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
11:28 • 15322 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли11:15 • 12214 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 35339 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo18 февраля, 15:06 • 71263 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Джеффри Эпштейн
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Одесса
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра12:42 • 3762 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto12:06 • 6790 просмотра
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 20344 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 28532 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 29706 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Шахед-136

Швеция предоставит Украине системы ПВО в рамках очередного пакета помощи на 1,2 млрд евро

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Швеция одобрила 21-й пакет военной помощи Украине на 1,2 млрд евро, включающий системы ПВО, артиллерийские снаряды и снаряды для гранатометов. Пакет также финансирует инновационные проекты и участие Швеции в учебных инициативах.

Швеция предоставит Украине системы ПВО в рамках очередного пакета помощи на 1,2 млрд евро

Правительство Швеции в четверг, 19 февраля, одобрило выделение 21-го пакета военной помощи Украине стоимостью 12,9 млрд крон (1,2 млрд евро). Пакет будет включать системы ПВО, артиллерийские снаряды и снаряды для гранатометов. Об этом говорится в пресс-релизе правительства Швеции, передает УНН.

Сегодня, 19 февраля, правительство представило один из крупнейших пакетов военной поддержки Швеции для Украины. 21-й пакет поддержки стоимостью почти 12,9 миллиарда шведских крон отвечает самым насущным потребностям Украины. Он в значительной степени состоит из новых материалов противовоздушной обороны, систем дальнобойного оружия и боеприпасов

- говорится в сообщении.

Отмечается, что пакет также включает инновационные проекты, направленные на поиск новых решений военных проблем Украины, финансирование участия Швеции в двусторонних и многосторонних учебных инициативах, а также средства на поставку ранее переданных материалов.

В частности, как утверждается, крупнейшим пунктом пакета поддержки на 400 млн евро является инициатива Швеции по поддержке Украины передовыми средствами противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Это включает систему ПВО "Тридон", а также перехватчики, системы радиоэлектронной борьбы, активные и пассивные датчики, а также системы командования и управления.

Эти средства предназначены для защиты больших территорий от воздушных угроз. Это может касаться особо жизненно важной военной или гражданской инфраструктуры, такой как районы развертывания, порты, электростанции или жилые районы

- отметили в правительстве.

Также более 280 млн евро пойдут на закупку большого количества боеприпасов, в частности дальнобойных артиллерийских снарядов, различных типов 40-мм боеприпасов для противовоздушной обороны и 12-мм боеприпасов для гранатометов.

Еще 524 млн евро будет направлено на проекты закупок и разработок, усиливающие боевые возможности Украины. Пакет включает расширение проекта сотрудничества с Украиной по беспилотникам дальнего радиуса действия.

Он также финансирует два проекта, направленных на обеспечение Украины беспилотными надводными судами.

Кроме того, шведское правительство планирует предоставить 100 млн долларов на закупку вооружения по программе PURL.

Напомним

Президент Владимир Зеленский анонсирует новые пакеты поддержки для Украины от партнеров.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира