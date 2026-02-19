Швеция предоставит Украине системы ПВО в рамках очередного пакета помощи на 1,2 млрд евро
Киев • УНН
Швеция одобрила 21-й пакет военной помощи Украине на 1,2 млрд евро, включающий системы ПВО, артиллерийские снаряды и снаряды для гранатометов. Пакет также финансирует инновационные проекты и участие Швеции в учебных инициативах.
Правительство Швеции в четверг, 19 февраля, одобрило выделение 21-го пакета военной помощи Украине стоимостью 12,9 млрд крон (1,2 млрд евро). Пакет будет включать системы ПВО, артиллерийские снаряды и снаряды для гранатометов. Об этом говорится в пресс-релизе правительства Швеции, передает УНН.
Сегодня, 19 февраля, правительство представило один из крупнейших пакетов военной поддержки Швеции для Украины. 21-й пакет поддержки стоимостью почти 12,9 миллиарда шведских крон отвечает самым насущным потребностям Украины. Он в значительной степени состоит из новых материалов противовоздушной обороны, систем дальнобойного оружия и боеприпасов
Отмечается, что пакет также включает инновационные проекты, направленные на поиск новых решений военных проблем Украины, финансирование участия Швеции в двусторонних и многосторонних учебных инициативах, а также средства на поставку ранее переданных материалов.
В частности, как утверждается, крупнейшим пунктом пакета поддержки на 400 млн евро является инициатива Швеции по поддержке Украины передовыми средствами противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Это включает систему ПВО "Тридон", а также перехватчики, системы радиоэлектронной борьбы, активные и пассивные датчики, а также системы командования и управления.
Эти средства предназначены для защиты больших территорий от воздушных угроз. Это может касаться особо жизненно важной военной или гражданской инфраструктуры, такой как районы развертывания, порты, электростанции или жилые районы
Также более 280 млн евро пойдут на закупку большого количества боеприпасов, в частности дальнобойных артиллерийских снарядов, различных типов 40-мм боеприпасов для противовоздушной обороны и 12-мм боеприпасов для гранатометов.
Еще 524 млн евро будет направлено на проекты закупок и разработок, усиливающие боевые возможности Украины. Пакет включает расширение проекта сотрудничества с Украиной по беспилотникам дальнего радиуса действия.
Он также финансирует два проекта, направленных на обеспечение Украины беспилотными надводными судами.
Кроме того, шведское правительство планирует предоставить 100 млн долларов на закупку вооружения по программе PURL.
Напомним
Президент Владимир Зеленский анонсирует новые пакеты поддержки для Украины от партнеров.