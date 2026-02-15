$42.990.00
Ексклюзив
14:11 • 16227 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
Ексклюзив
15 лютого, 11:51
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06
Україна має небагато ракет "Фламінго", адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку України
14 лютого, 14:24
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
Зеленський анонсував нову допомогу щодо ракет для ППО

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Володимир Зеленський анонсував нові пакети підтримки України, наголосивши на ракетах для ППО як пріоритеті. Також очікуються рішення в енергетиці та новий санкційний пакет проти причетних до війни.

Зеленський анонсував нову допомогу щодо ракет для ППО

Президент Володимир Зеленський анонсує нові пакети підтримки для України від партнерів. Про це йдеться у вечірньому зверненні гаранта, пише УНН.

Деталі

"Головне - ракети для ППО, для захисту від балістики. Це питання номер один протягом всієї цієї зими", - сказав Зеленський.

Президент поділився, що протягом двох днів у Мюнхені відбулися десятки зустрічей з міжнародними партнерами. Він зазначив, що тема посилення української ППО підіймалася практично з кожним лідером, який може надати відповідну допомогу.

Зеленський підкреслив, що українська сторона розраховує на те, що досягнуті домовленості будуть реалізовані. Він додав, що протиповітряна оборона залишається щоденною потребою України в умовах триваючих атак.

Зеленський пояснив, як Трамп може допомогти зупинити агресію рф15.02.26, 19:14 • 2420 переглядiв

Крім того, Зеленський зазначив, що Україна очікує нових рішень у сфері енергетики. Він повідомив, що вже наступного тижня заплановані зустрічі та робота над формуванням додаткових енергетичних пакетів. Йдеться про допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури після російських ударів, а також про постачання необхідного обладнання нашій країні.

Також президент анонсував підготовку нового українського санкційного пакету. Він розповів, що до цього пакету будуть включені особи, які працюють на війну і використовують спорт як інструмент підтримки агресії.

"Документи вже підготовлені, і цей український санкційний пакет повинен стати сигналом для інших у світі - сигналом про те, що не можна просто закривати очі на підтримку агресії", - підкреслив Зеленський.

Зеленський оголосив про запровадження спортивних санкцій після скандалу на Олімпіаді15.02.26, 20:34 • 1306 переглядiв

Ольга Розгон

