Зеленський анонсував нову допомогу щодо ракет для ППО
Київ • УНН
Володимир Зеленський анонсував нові пакети підтримки України, наголосивши на ракетах для ППО як пріоритеті. Також очікуються рішення в енергетиці та новий санкційний пакет проти причетних до війни.
Президент Володимир Зеленський анонсує нові пакети підтримки для України від партнерів. Про це йдеться у вечірньому зверненні гаранта, пише УНН.
Деталі
"Головне - ракети для ППО, для захисту від балістики. Це питання номер один протягом всієї цієї зими", - сказав Зеленський.
Президент поділився, що протягом двох днів у Мюнхені відбулися десятки зустрічей з міжнародними партнерами. Він зазначив, що тема посилення української ППО підіймалася практично з кожним лідером, який може надати відповідну допомогу.
Зеленський підкреслив, що українська сторона розраховує на те, що досягнуті домовленості будуть реалізовані. Він додав, що протиповітряна оборона залишається щоденною потребою України в умовах триваючих атак.
Крім того, Зеленський зазначив, що Україна очікує нових рішень у сфері енергетики. Він повідомив, що вже наступного тижня заплановані зустрічі та робота над формуванням додаткових енергетичних пакетів. Йдеться про допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури після російських ударів, а також про постачання необхідного обладнання нашій країні.
Також президент анонсував підготовку нового українського санкційного пакету. Він розповів, що до цього пакету будуть включені особи, які працюють на війну і використовують спорт як інструмент підтримки агресії.
"Документи вже підготовлені, і цей український санкційний пакет повинен стати сигналом для інших у світі - сигналом про те, що не можна просто закривати очі на підтримку агресії", - підкреслив Зеленський.
