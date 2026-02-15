Зеленський пояснив, як Трамп може допомогти зупинити агресію рф
Київ • УНН
Президент Зеленський назвав три ключові кроки для Дональда Трампа, щоб зупинити агресію РФ. Це надання Україні безпекових гарантій, вимога до Москви припинити вогонь та посилення підтримки України у разі відмови Путіна.
Президент Володимир Зеленський назвав три ключові кроки, які допоможуть Дональду Трампу зупинити агресію рф та забезпечити стабільний мир для України. Про це він повідомив в інтерв’ю виданню Politico, пише УНН.
Деталі
Глава держави переконаний, що президент США має діяти без озирання на Кремль. Першочерговим завданням він вважає надання Україні безпекових гарантій та розробку плану економічного відновлення.
Я думаю так... Він має надати нам гарантії безпеки, сильні гарантії безпеки, без діалогу з Путіним. Тому що це гарантії безпеки від Президента Сполучених Штатів
Наступним етапом має стати пряма вимога до кремля припинити вогонь.
Зателефонувати путіну і сказати: "Дивись, ти мусиш зупинитися там, де ти зараз є. Ми мусимо заморозити конфлікт зараз, а потім ми зустрінемося у тристоронньому форматі на рівні лідерів і вирішимо, як закінчити цю війну
Якщо російський диктатор володимир путін відмовиться приймати ці умови, США мають максимально посилити підтримку України та запровадити безпрецедентні обмеження проти агресора. Зокрема, йдеться про повну блокаду енергетичного сектору рф.
"Якщо путін скаже "ні" - тоді так, президент Трамп має дати нам усе, що нам потрібно, щоб врятувати нас, захистити нас і щоб ми залишалися сильними. Він може накласти санкції на всю їхню енергетику, на ядерну енергетику", - заявив президент.
Крім того, Зеленський закликав західних партнерів до персонального тиску на російські еліти, включно з висланням їхніх родичів, які проживають та навчаються у демократичних країнах.
