Зеленський пояснив, як Трамп може допомогти зупинити агресію рф

Ексклюзив
14:11 • 13298 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
Ексклюзив
11:51 • 17650 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 17339 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 18854 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 49459 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 40324 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 38406 перегляди
Україна має небагато ракет "Фламінго", адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 30881 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку України
14 лютого, 14:24 • 29469 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 24814 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
Кіт Палмерстон, колишній головний мишолов МЗС Британії, помер на Бермудських островах
Офіцер ЗСУ зробив пропозицію фристайлістці Катерині Коцар після її виходу в фінал Олімпійських ігор
Обама відреагував на расистське відео Трампа, де його з дружиною зобразили мавпами
ЄС має визначити свої ключові вимоги до рф перед початком мирних переговорів - Каллас
У торговому центрі Харкова чоловік зірвався з непрацюючого ескалатора
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
Ексклюзив
14:11 • 13308 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 90799 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 148046 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Марко Рубіо
Кая Каллас
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Крим
Європа
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грн
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за руки
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв'язкою
Зеленський пояснив, як Трамп може допомогти зупинити агресію рф

Київ

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Президент Зеленський назвав три ключові кроки для Дональда Трампа, щоб зупинити агресію РФ. Це надання Україні безпекових гарантій, вимога до Москви припинити вогонь та посилення підтримки України у разі відмови Путіна.

Зеленський пояснив, як Трамп може допомогти зупинити агресію рф

Президент Володимир Зеленський назвав три ключові кроки, які допоможуть Дональду Трампу зупинити агресію рф та забезпечити стабільний мир для України. Про це він повідомив в інтерв’ю виданню Politico, пише УНН.

Деталі

Глава держави переконаний, що президент США має діяти без озирання на Кремль. Першочерговим завданням він вважає надання Україні безпекових гарантій та розробку плану економічного відновлення.

Я думаю так... Він має надати нам гарантії безпеки, сильні гарантії безпеки, без діалогу з Путіним. Тому що це гарантії безпеки від Президента Сполучених Штатів

- заявив Президент.

Наступним етапом має стати пряма вимога до кремля припинити вогонь.

Зателефонувати путіну і сказати: "Дивись, ти мусиш зупинитися там, де ти зараз є. Ми мусимо заморозити конфлікт зараз, а потім ми зустрінемося у тристоронньому форматі на рівні лідерів і вирішимо, як закінчити цю війну

- сказав Зеленський.

Якщо російський диктатор володимир путін відмовиться приймати ці умови, США мають максимально посилити підтримку України та запровадити безпрецедентні обмеження проти агресора. Зокрема, йдеться про повну блокаду енергетичного сектору рф.

"Якщо путін скаже "ні" - тоді так, президент Трамп має дати нам усе, що нам потрібно, щоб врятувати нас, захистити нас і щоб ми залишалися сильними. Він може накласти санкції на всю їхню енергетику, на ядерну енергетику", - заявив президент.

Крім того, Зеленський закликав західних партнерів до персонального тиску на російські еліти, включно з висланням їхніх родичів, які проживають та навчаються у демократичних країнах.

Зеленський: рф за тиждень випустила по Україні понад 1200 авіабомб і 50 ракет, головна ціль - енергетика

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна